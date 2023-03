Maria caccia Desdemona da Uomini e Donne, sul web scoppia il putiferio: “Vergogna” (VIDEO)

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha cacciato dallo studio Desdemona. Era da tempo che non si verificava un fatto simile, ma quest’oggi la conduttrice ha dato luogo ad una sfuriata, anche se con toni molto pacati come suo solito.

Sulla dama del parterre degli over è arrivata una segnalazione piuttosto pesante, per cui la protagonista è stata messa con le spalle al muro. Dopo la messa in onda di tale scena, sul web è scoppiato il caos.

Il momento in cui Maria ha cacciato Desdemona dallo studio

Desdemona è stata cacciata dallo studio di Uomini e Donne da Maria De Filippi. La puntata è cominciata con una segnalazione di Armando Incarnato, il quale ha detto di essere in possesso di alcuni messaggi audio in cui si sente la donna svelare quale sia il reale motivo della sua presenza nel programma. La protagonista, però, non ha dato l’autorizzazione affinché venissero resi pubblici tali contenuti.

Armando, così, ha deciso di far ascoltare a Gianni Sperti questi messaggi e l’opinionista è rimasto senza parole. Da essi, infatti, si evinceva che Desdemona stesse a Uomini e Donne solo per fomentare il suo business. Nello specifico, la donna effettua delle telefonate private a pagamento con delle persone. Dinanzi questa verità, Maria De Filippi è apparsa senza parole. La donna ha provato a difendersi, ma la conduttrice l’ha subito interrotta dicendo che fosse il caso che uscisse dallo studio. (Continua dopo il video)

“Desdemona io penso che tu debba lasciare lo studio” 🔥 #uominiedonne pic.twitter.com/IEMHtAu1rJ — trashtvstellare (@tvstellare) March 15, 2023

Bufera sul web: fan di Uomini e Donne contro la dama

In un primo momento, Desdemona è rimasta interdetta, ma in seguito è stata costretta a seguire l’indicazione della conduttrice, per cui è andata via da Uomini e Donne. Nel frattempo, sul web p scoppiato il caos. In molti si sono fiondati sul profilo Instagram di Desdemona per inondarla di insulti. Tantissimi utenti hanno commentato al di sotto id uno degli ultimi post della donna ed hanno pronunciato frasi davvero molto forti.

Nello specifico, infatti, in molti hanno esortato la protagonista di questo increscioso episodio a vergognarsi. Altri, invece, le hanno dato della persona squallida e le hanno detto di aver fatto davvero una figuraccia. Al momento, però, la diretta interessata non ha ancora rotto il silenzio sulla questione. Non resta che attendere per vedere se lo farà e, in caso, che cosa avrà da dire in sua discolpa.