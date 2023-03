Uomini e Donne spoiler 16 marzo: Federico Nicotera e la scelta, ultime esterne e preparativi

Nella puntata del 16 marzo di Uomini e Donne si parlerà, finalmente, della scelta di Federico Nicotera. Dopo la cacciata di Desdemona dallo studio e i racconti di Gemma e Silvio, si passerà al trono classico. Il tronista è arrivato al termine del suo percorso nel programma, pertanto, a breve comunicherà alle corteggiatrici la sua decisione.

In studio, chiaramente, ci saranno Carola e Alice e si comincerà mostrando le ultime esterne fatte con le due ragazze. Poi si entrerà maggiormente nel vivo. Vediamo nel dettaglio tutto quello che vedremo.

La scelta dell’abito di Federico per concludere il suo percorso a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 16 marzo di Uomini e Donne vedremo che si parlerà della scelta di Federico Nicotera. Maria De Filippi comincerà facendo entrare nello studio il ragazzo. Quest’ultimo indosserà un completo blu. Successivamente, sarà mandato in onda un filmato nel quale il protagonista sarà in giro per negozi con Lavinia Mauro proprio per scegliere il look giusto da sfoggiare.

Successivamente, poi, entreranno in studio le due ragazze. Carola indosserà un abito bianco con spacco e avrà i capelli mossi. Alice, invece, sfoggerà un look un po’ più sobrio. Le due ragazze, chiaramente, si mostreranno particolarmente emozionate. Per cercare di stemperare un po’ la tensione, quindi, la padrona di casa mostrerà al pubblico le ultime due esterne fatte con le due ragazze.

Spoiler 16 marzo: le ultime esterne e i commenti

Per l’occasione, Federico ha deciso di trascorrere un po’ di tempo in più con entrambe, in modo da arrivare ad una scelta ancora più consapevole. Con tutte e due si troverà molto bene, tuttavia, preferirà evitare di scambiare dei baci con loro. Al termine di ciascun incontro, poi, Federico darà alle sue corteggiatrici lo stesso portafortuna. Tutte e due saranno molto emozionate, ma al contempo anche molto preoccupate.

In studio, dunque, nella puntata del 16 marzo di Uomini e Donne si parlerà della scelta e i presenti inizieranno a fare dei pronostici su quella che potrebbe essere la decisione del tronista. Non mancheranno gli interventi di Gianni e Tina, che renderanno il clima più giocoso. Una volta affrontati tutti questi argomenti, poi, si passerà alla scelta vera e propria. Le due ragazze lasceranno lo studio e poi saranno chiamate a rientrare una per volta. Il momento del dialogo di Federico con Alice e Carola, probabilmente, sarà trasmesso nella messa in onda di venerdì 17 marzo.