Un posto al sole anticipazioni 16 marzo 2023: Niko allontana Manuela

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Otello è distrutto per la morte della moglie. La mancanza di Teresa si fa sentire sempre di più e per questo motivo si è chiuso in se stesso.

Intanto, Manuela ormai ha capito di amare Niko e non riesce a far a meno di lui. Infine, per Rosa è arrivato il grande giorno. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio.

Un posto al sole: Otello non vuole tornare, Manuela innamorata di Niko

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata del 16 marzo ci fanno sapere che Renato e Raffaele sono molto in pensiero per Otello. L’uomo da quando è morta Teresa si è chiuso in se stesso e non vuole tornare più a Napoli. Il loro scopo sarà proprio quello di fargli cambiare idea. Ci riusciranno?

Nel frattempo Manuela non smette di pensare a Niko, il quale risponde con segnali contrastanti che non fanno che confondere ulteriormente la ragazza. Presto, tuttavia,la giovane dopo aver capito che il Poggi è confuso inizierà a prendere le distante da lui, mettendo fine al suo malessere.

Anticipazioni 16 marzo: Rosa inizia a lavorare

Le anticipazioni ci fanno sapere ancora che per Rosa arriva finalmente il suo primo giorno di lavoro in Terrazza. La donna è al settimo cielo ma è anche molto ansiosa per nuovo impiego. Infine,Franco (Peppe Zabro) si ritrova a discutere con Damiano sulla pericolosità delle strade del centro storico per l’ultimo arrivato, Eduardo Sabbiese.

