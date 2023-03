Uomini e donne, Pinuccia rompe il silenzio dopo l’addio al programma: come sta oggi

Che fine ha fatto la dama Pinuccia dopo il suo addio a Uomini e donne? È passato un po’ di tempo da quando la dama di Vigevano è uscita di scena dal parterre del trono over e fino a questo momento non è mai intervenuta pubblicamente.

Pochi giorni fa, l’ex corteggiatrice di Alessandro ha rotto il silenzio postando una foto sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha salutato i fan che ancora oggi la seguono e vogliono sue avere notizie.

Uomini e donne: che fine ha fatto Pinuccia?

Per diverse settimane la dama è stato al centro del programma Uomini e donne. Nel dettaglio la donna è stata messa spesso in discussione per il suo corteggiamento nei confronti del cavaliere Alessandro e soprattutto per la sua possessività nei suoi riguardi.

Anche quando la conoscenza è terminata la signora ha continuato ad infastidirlo, con chiamate ed atteggiamenti che arrivati ad un certo punto hanno fatto sbottare l’ottantenne. Infatti, è stata proprio Maria De Filippi a consigliare alla donna di lasciare il programma, evidenziando il suo atteggiamento un po’ troppo “sopra le righe”. A distanza di un po’ di tempo dalla sua uscita di scena da Uomini e donne, Pinuccia ha scelto di intervenire sui social e rompere il silenzio.

Pinuccia rompe il silenzio dopo l’addio a Ued

Ciao a tutti, come state? Io sto abbastanza bene, vi mando un grosso abbraccio, ha scritto ‘Pinuccia su Instagram, postando una foto in cui si mostra sorridente. Al momento non sappiamo se la dama un giorno farà ritorno nel parterre di Ued.

Quel che è certo per ora è che sta bene e continua ad essere single proprio come continua ad esserlo ancora Alessandro. Nelle ultime settimane l’uomo ha frequentato una nuova signora ma tra loro due non è scattato nulla, tanto che il cavaliere ha preferito interrompere.