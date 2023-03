Squalifica in arrivo per Luca Onestini, successa cosa gravissima: ennesimo gesto shock contro Nikita

Dopo la squalifica per Edoardo Donnamaria potrebbero arrivare seri provvedimenti anche per Luca Onestini. L’ex tronista di Uomini e donne si è reso protagonista di un fatto gravissimo che ha indignato il web e anche tutte le persone che in questi istanti stavano guardando la diretta del GF Vip.

Ancora una volta nel mirino è finita Nikita Pelizon. Tra i due il rapporto si sa non è idilliaco ma ciò che ha combinato stavolta il bel modello potrebbe costargli addirittura la squalifica

Luca Onestini a rischio squalifica: cosa ha fatto a Nikita

Visti i nuovi provvedimenti e la posizione presa da Signorini ma anche da Pier Silvio Berlusconi domani sera potrebbe accadere di tutto. In questi istanti Deianera Marzano ha postato una breve clip nelle sue In stories dove si vede Luca Onestini commettere un gesto assurdo.

Nel dettaglio appena Nikita è passata accanto a lui ha buttato del sale alle sue spalle, come segno di malocchio. Non è la prima volta come ben sanno gli appassionati del reality che Nikita riceve offese del genere Circa un mese fa a far lo stesso gesto anche Nicole Murgia che richiamata si è scusata davanti a tutti.

Ora però le cose sono cambiate e gli errori si pagano. Lo ha confermato anche Alfonso nelle ultime due puntate andate in onda nei giorni scorsi. Inoltre, mesi fa, anche Elenoire Ferruzzi aveva insinuato che Nikita portasse iella, andando però oltre ovvero sputando al passaggio della ragazza. In questo caso è stata mandata al televoto, con il pubblico che con un netto 90% ha deciso di mandarla a casa.

Anticipazioni domani 16 marzo: secondo finalista

La puntata in onda domani sera sarà molto importante per gli appassionati. Il pubblico sovrano di questa settima edizione del GF Vip, sarà chiamato a decidere il nome di un altro concorrente che potrà conquistare l’accesso alla serata finale del prossimo 3 aprile. Stando ai rumors pare che la favorita sia Nikita… Ovviamente nel corso della diretta non mancheranno nemmeno sorprese e dibattiti.