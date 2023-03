Uomini e donne, scatta la denuncia da Maria de Filippi: Desdemona ha querelato 3 persone

Quella andata in onda il 15 marzo a Uomini e donne è stata senza dubbio una puntata che in pochi dimenticheranno. La dama Desdemona non ha fatto proprio una bella figura, infatti, è stata smascherata in diretta tv da Armando.

Il cavaliere napoletano dopo averla accusa ha portato con se anche le prove di ciò che aveva appena dichiarato scatenando un vero putiferio in studio. Poco fa, l’ex dama del parterre femminile ha riferito sul suo account social di aver denunciato quanto accaduto, querelando tre persone nel programma.

Uomini e donne: Desdemona smascherata, Maria la manda a casa

Armando ha confermato con i vocali portati direttamente sul suo cellulare che Desdemona era nel programma solo per farsi pubblicità. La dama all’inizio ha provato a negare, però i fatti parlavano chiaro. Incarnato poi ha messo il suo telefono nelle mani di Gianni Sperti facendogli sentire in privato un messaggio vocale. In questo la dama affermava che Uomini e donne non è più lo stesso format di una volta, in quanto tutto è molto trash.

Al momento però non si sentiva di lasciare, perchè stare a Canale 5 le avrebbe dato visibilità. Inoltre, si è venuti a conoscenza che la donna alle spalle ha un manager che le dice come muoversi e cosa fare, il tutto per arrivare al GF Vip o a Temptation Island.

Alla fine, della questione, Sperti è diventato una furia e si è venuti a sapere che dietro la divulgazioni di questi messaggi c’era Alessandro, ex cavaliere. Maria alla fine dopo aver capito l’andazzo ha deciso di mandare via Desdemona e di chiudere in maniera elegante la questione. Ma cosa è successo adesso?

Desdemona denuncia Gianni, Armando ed Alessandro

Poco fa, Desdemona è intervenuta sui social parlando di ciò che è andato in onda oggi pomeriggio. L’ex dama, che ha pregato Maria di farla rimanere nel programma, ha rivelato di aver agito per vie legali e di aver querelato Armando Incarnato, l’opinionista Gianni Sperti e l’ex cavaliere Alessandro, con il quale ha avuto una frequentazione mesi fa e oggi non è più nel programma. Insomma, al momento questa è la situazione ora però bisognerà vedere se i diretti interessati diranno qualcosa nelle prossime registrazioni