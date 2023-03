Uomini e donne, scatta la querela tre volti del programma: “Tagli in sedi di montaggio”

Ex volto di Uomini e donne passa a vile legali contro tre personaggi del parterre: scattata la denuncia per divulgazione di informazioni falsificate e materiale non autorizzato

Desmona dopo Uomini e Donne ha deciso di passare per le vie legali contro tre volti del programma di Maria De Filippi. La donna è finita al centro della scena nel corso della puntata andata in onda il 15 marzo. C’è da dire che le sue dichiarazioni hanno lasciato davvero senza parole i telespettatori ma anche la stessa Maria De Filippi . Armando Incarnato ha portato in studio audio e chat con cui l’ha smascherata

Desdemona cacciata dal programma di Uomini e donne

Le sue stesse ammissioni di voler una carriera nel mondo dello spettacolo non hanno fatto altro che alimentare le accuse nei suoi confronti. Così alla fine la Balzano si è ritrovata a lasciare il programma su consiglio della De Filippi: Io penso che tu debba lasciare lo studio”, così la De Filippi ha cercato di chiudere la questione.

Dopo un po’, però, la Balzano è rientrata in studio, dove ha chiesto a scusa alla conduttrice e ha sperato di poter ricevere una proposta per restare. Ovviamente, proposta non accettata. I telespettatori hanno capito benissimo le intenzioni della dama e tutti sono convinti che non abbia fatto una bella figura.

Soprattutto quando a un certo punto la Bolzano ha anche raccontato di essersi innamorata di Giuseppe, ma di non aver detto nulla perché credeva fosse meglio proseguire la conoscenza nel programma.

La Balzano querela tre volti del programma

Terminata la puntata, andata in onda il 15 ma registrata il 7 marzo, Desdemona si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social, dove ha detto la sua cercando di giustificarsi. Nel dettaglio la donna ha spiegato di aver deciso di partecipare a Ued per darsi un’opportunità e mai avrebbe pensato che ad oggi si sarebbe arrivati a tanto. Poi ha raccontato di essersi sentita presa in giro e di aver agito per vie legali contro tre volti del programma.

Ha denunciato Alessandro per aver divulgato messaggi suoi privati dopo aver scoperto che alcune mie conversazioni private, intrattenute con un ex partecipante, erano state a mia insaputa registrate, ma anche che le stesse erano state inviate a terzi al sol scopo di ledere la mia immagine e la mia reputazione”.

Ma non è finita qui Desdemona ha denunciato anche alcune affermazioni non andate in onda. “Ma soprattutto ho trovato vergognosi i commenti volgari e sessisti che sono stati rivolti alla mia persona,… alcuni tagliati in sede di montaggio…..”

Concludendo poi ha fatto sapere di aver agito per vie legali contro Alessandro Gianni e Armando per aver La sottoscritta Balzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Sperti Gianni, Schiavone Alessandro ed Incarnato Armando, per diffuso materiale non autorizzato ed informazioni falsificate