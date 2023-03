Grande Fratello Vip, eliminati assenti in studio: ecco tutta la verità

Sembrerebbe che molti ex partecipanti non hanno preso bene la decisione da parte dei vertici Mediaset nel non essere chiamati in studio durante le dirette del GF Vip.

In un’intervista concessa a Fanpage a parlare è stata Sarah Altobello che ha raccontato la sua versione dei fatti rispetto alla decisione del reality di non avere più gli eliminati in studio in diretta, al fianco di Alfonso Signorini.

Come in molti avevano previsto, tale scelta è stata dettata dopo l’intervento di Pier Silvio Berlusconi, che ha imposto al reality di Canale 5 un maggior rigore e una maggiore sobrietà.

GF Vip: Sarah Altobello svela il vero motivo dell’assenza degli eliminati in studio

Rispetto all’assenza degli eliminati, Sarah ha rivelato che per colpa degli atteggiamenti di qualcuno stanno pagando le conseguenze tutti. Mi dispiace perché ci avrei tenuto molto a essere in studio, soprattutto per i miei fan che si aspettavano ci fossi.”

Appena uscita dalla casa attendeva un ritorno in studio, ma il suo manager le ha comunicato che non poteva presentarsi. A tal proposito ha spiegato che le sarebbe andata bene anche la scena muta in studio, ma avrebbe preferito esserci.

Ovviamente oltre al dispiacere per non potersi godere ancora un po’ l’attenzione mediatica, la Altobello sarà di certo dispiaciuta anche per il fattore economico. Tutti gli eliminati presenti in studio percepivano un compenso per la loro presenza.

“Ecco di chi è la colpa per tutto questo”

Saarah a proposito dei compensi mancati per l’assenza in studio ha fatto sapere che comunque è una cosa che riguarda tutti. Lei è contenta del suo percorso e di come si è comportata nel reality. Non ha mai bestemmiato e tanto meno non ha mai detto parolacce. “Sono contenta di essere riuscita a far passare il messaggio pulito di chi è andato al GF a divertirsi. Spero almeno sia possibile partecipare tutti alla finale.”

In base al racconto della soubrette, tra l’altro, il pesante diktat che è piombato sul programma di Signorini partito dai piani alti è stato legato in particolar modo all’atteggiamento dei concorrenti “Spartani”. Ovvero da Oriana Marzoli, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Ivana Mrazova, Giaele De Donà, Alberto de Pisis, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Milena Miconi e Daniele Dal Moro.