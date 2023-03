Desdemona, dopo la denuncia contro UeD, prova a ripulire la sua immagine così (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri di UeD è andato in onda un blocco molto movimentato che ha riguardato Desdemona. La donna è stata cacciata dal programma e successivamente ha deciso di sporgere denuncia contro tre membri della trasmissione.

Le persone coinvolte da questo provvedimento sono: Gianni Sperti, Armando Incarnato e Alessandro Schiavone. La donna, però, dopo aver informato tutto il pubblico di questa manovra, ha attuato una nuova strategia per cercare di ripulire la sua immagine. Vediamo di cosa si tratta.

Dopo la denuncia, Desdemona passa ad un’altra strategia

Desdemona ha sporto denuncia contro tre persone facenti parte del parterre di Uomini e Donne. Tra di esse figura anche uno stretto collaboratore di Maria De Filippi, ovvero, Gianni Sperti. La donna sembra essere pronta a tutto pur di difendere la sua persona. Per chi non fosse aggiornato, Armando ha riportato una segnalazione su Desdemona. Si tratta di un audio della donna in cui dichiara di essere a UeD principalmente per visibilità e perché le fa comodo.

La dama non ha dato autorizzazione alla divulgazione di tale contenuto, per cui esso è stato fatto ascoltare in forma privata a Gianni, il quale successivamente ne ha raccontato il contenuto. Ebbene, a parere di Desdemona, si è violata la sua privacy ed, inoltre, sono stati riportati audio in maniera non veritiera. Ad ogni modo, dopo aver scatenato questo putiferio, Desdemona ha fatto un’altra mossa.

Eddo come Desdemona sta ripulendo la sua immagine dopo UeD

Nello specifico, la donna ha deciso di bloccare i commenti al di sotto di tutti i suoi post precedenti. Subito dopo la messa in onda della puntata di UeD, infatti, in molti si sono scagliati contro la dama prendendo d’assalto il suo account di Instagram. La maggior parte dei suoi ultimi post è stato riempito di insulti e di offese contro di lei. Allo scopo di non compromettere ulteriormente la sua immagine, Desdemona, dopo la denuncia, ha deciso di nascondere i commenti di tutti questi post.

In seguito, poi, ha pubblicato una nuova foto, al di sotto della quale figurano solamente messaggi di complimenti e di persone che si sono schierate dalla sua parte. Appare evidente che la donna stia provvedendo a rimuovere tutti i commenti negativi, in modo da far emergere solo quelli in grado di ripulire la sua immagine. Questo basterà per far dimenticare alle persone quanto accaduto?