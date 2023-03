Daniele Dal Moro si racconta a Oriana, svelati altri dettagli choc sul suo passato: “Mi menavano, ho preso tante botte”

Che Daniele Dal Moro non abbia vissuto un’infanzia serena e tranquilla lo aveva già raccontato mesi fa. Stanotte, il concorrente del GF Vip ha svelato altri retroscena sulla sua vita passata, che hanno commosso Oriana.

I due si sono lasciati andare ad una lunga chiacchierata e in questa occasione l’ex tronista che ha alle spalle già un passato fatto di droghe, anoressia e bulimia, ha rivelato di essere stato anche bullizato.

Daniele Dal Moro: un passato fatto di alcol, droghe e problemi alimentari

Tempo fa Daniele ha svelato di aver vissuto momenti molto difficili nella sua vita che l’hanno portato a essere, oggi, il ragazzo che è, spesso pensieroso e chiuso. Parlando del suo passato, Daniele, non è riuscito a trattenere le lacrime, raccontando tutta la verità sulla sua adolescenza tra droghe, alcol e problemi alimentari. “Sono passato da 40 kg a 102 kg” ha svelato, infatti, Dal Moro entrando anche nel dettaglio sulla sua dipendenza dalle droghe in tenera età. A 14 anni, infatti, Daniele era già un tossicodipendente finendo più e più volte in ospedale e soffrendo tantissimo.

Dal Moro ha raccontato di aver avuto compagnie sbagliate e che solo poi in un secondo momento quando ha toccato il fondo si è accorto di dover prendere assolutamente provvedimenti. A 22 anni sono iniziati gli attacchi di panico, di adrenalina e lì la sua vita si è fermata. Grazie alle dovute cure e alla presenza della famiglia, piano piano è riuscito a curarsi e a cambiare… Nella notte però sono venuti fuori altri retroscena inquietanti sul ragazzo.

Il nuovo racconto choc di Dal Moro commuove Oriana

Oltre a tutti i problemi sopra citati, Daniele nella notte parlando con Oriana ha svelato anche un altro problema molto serio che lo ha riguardato in prima persona. L’ex tronista ha raccontato che da piccolo ha preso tante botte dai suoi amichetti di scuola. Questi ragazzini lo menavano e anche di brutto, ha dichiarato. Lui è sempre stato buono e generoso con tutti, e proprio questa sua “debolezza” lo portava a non reagire.

Inoltre in quegli anni non parlava con nessuno e di tutte queste cose che gli accadevano nessuno ne era a conoscenza, nemmeno la sua famiglia. Oriana, parlando poi con Edaordo e Micol si è detta davvero triste per quello che è successo al suo compagno ed ecco però che si spiegano molti dei suoi atteggiamenti che spesso ha in Casa.