Luca Onestini getta sale contro Nikita al GF Vip? Ecco come stanno davvero le cose

In queste ore sta facendo il giro del web un video in cui si vede Luca Onestini gettare il sale alle spalle al passaggio di Nikita Pelizon. Si tratta di un gesto che pare sia stato già compiuto in passato e sia stato fortemente criticato da parte del pubblico da casa.

Non è la prima volta, infatti, che Nikita viene accusata di portare sfortuna e l’esperienza ci insegna sicuramente che questo genere di pregiudizi possono portare a delle conseguenze piuttosto gravi. Ebbene, ma come sono andate davvero le cose? Un video svela tutta la verità.

Luca getta sale contro Nikita? Il vide integrale spiega tutto

Luca Onestini ha davvero gettato del sale al passaggio di Nikita Pelizon? Una clip circolata in queste ore lasciava intendere che il ragazzo compiesse questo gesto subito dopo che la coinquilina fosse passata alle sue spalle. La realtà, però, non sembra essere questa. Alcuni utenti del web hanno diffuso su internet il video integrale in cui è contenuta questa scena e, a quanto pare, la verità sarebbe del tutto differente.

In questo secondo video, infatti, si sente in sottofondo il rumore delle stecche da biliardo. Ad un certo punto, poi, Luca ha compiuto il gesto del sale, il quale non era affatto riferito a Nikita, bensì all’avanzamento di punti in tale gioco. Di solito, infatti, quando un giocatore supera il suo avversario, è solito compiere questa azione. I sostenitori di Luca, dunque, stanno invitando quante più persone possibili a divulgare questo contenuto in modo da raccontare quale sia la verità. (Continua dopo la foto)

Onestini discolpato, la Pelizon sarà finalista?

Luca Onestini è tra i concorrenti più discussi di questa edizione del GF Vip. Il suo rapporto conflittuale con Nikita Pelizon, che per contro è molto amata, ha sempre generato tanto sgomento e tanta curiosità. Ebbene, a quanto pare, a divulgare quella clip non integrale pare siano stati i sostenitori di Nikita, allo scopo di contribuire sempre di più a rendere la ragazza una giovane “martire” di questo programma.

Ricordiamo, infatti, che attualmente la protagonista è in nomination contro altri 6 concorrenti. I sette protagonisti si stanno giocando il titolo di secondo finalista di questa edizione del GF Vip. Al momento i sondaggi danno per favorite due donne, ovvero, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Chi delle due riuscirà ad avere la meglio e ad assicurarsi un posto alla finale insieme ad Oriana Marzoli? Lo scopriremo questa sera.