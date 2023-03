Uomini e donne anticipazioni: Lavinia Mauro pronta alla scelta

Anticipazioni trono classico, Lavinia pronta alla scelta

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che Lavinia Mauro è pronta alla scelta. Le nuove registrazioni ci saranno il 18 marzo e in questa occasione la tronista dovrebbe lasciare il programma e svelare il nome della persona con la quale intende intraprendere un percorso di conoscenza fuori dagli schermi televisivi.

Lavinia, ancora dilaniata dai dubbi, con queste ultime esterne potrebbe essere finalmente arrivata a una decisione tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, entrambi in trepidante attesa di scoprire chi sarà tra loro la scelta finale.

Uomini e donne anticipazioni; caos al trono over

Stando sempre agli spoiler largo spazio anche per il Trono Over che ha subito qualche cambiamento nelle ultime settimane. Gli occhi saranno puntati ancora su Gemma e Riccardo. La dama di Torino sta portando avanti la sua frequentazione con il cavaliere Silvio fuori dallo studio.

I due si vedono frequentemente anche se la Galgani più di una volta ha lamentato degli atteggiamenti troppo spinti da parte del cavaliere. Pare che Silvio sia molto fisico e spesso utilizzi termini poco eleganti per corteggiarla. Lui ha fatto sapere di essere proprio così e non può negare il desiderio fisico che ha per la dama.

Intanto, anche per Guarnieri la situazione non è semplice. Dopo aver chiuso con Gloria, il tarantino sembra una scheggia impazzita, molti hanno notato che non sa più con chi provarci. Prima ha provato a conquistare Cristina prendendo un due di picche. Poi è passato all’attacco di nuovo con Roberta, provandoci in maniera spudorata. Anche in questo caso però senza nessun successo.

Dove e quando vedere le repliche

Per chi si fosse perso la puntata e non riuscisse a vedere la diretta di oggi,16 marzo, può trovare le repliche in diretta streaming online sulla piattaforma di Witty tv o anche su Mediaset Infinity.

In alternativa, è possibile riguardare le puntate su La5 in tre orari differenti: alle 20.00, alle 23.18 e alle 12.45 (del giorno successivo alla messa in onda)