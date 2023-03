Antonella Fiordelisi costretta a incontrare il suo ex Gianluca, lui svela tutto: ecco per quale motivo

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, ha rilasciato una nuova intervista a Casa Pipol, l’ennesima, in cui ha parlato dell’attuale concorrente del GF Vip. Tra le tante confessioni, il giovane ha anche palesato una realtà che non era ancora emersa fino a questo momento.

Il ragazzo, precedentemente, aveva dichiarato che non avrebbe certamente cercato Antonella una volta terminata la sua esperienza nel reality show. Le cose, però, non potranno andare in questo modo. Ci sono delle ragioni ben precise per cui i due saranno costretti ad incontrarsi.

Ecco perché Antonella e Gianluca dovranno incontrarsi dopo il GF Vip

Antonella Fiordelisi e il suo ex Gianluca Benincasa saranno costretti ad incontrarsi una volta terminata l’esperienza della ragazza all’interno della casa del GF Vip. A svelare tutto è stato il giovane. Quest’ultimo, infatti, ha spiegato che, malgrado lui non abbia voglia di incontrare la donna a causa di tutto quello che è accaduto, questo è imprescindibile. Antonella e Gianluca hanno degli interessi in comune, pertanto, devono necessariamente confrontarsi di alcune tematiche.

Nel corso dell’intervista, Benincasa ha addirittura ammesso di avere dei suoi oggetti personali a casa della Fiordelisi. Pertanto, volente o nolente, i due dovranno avere per forza dei contatti. Inoltre, resta anche da risolvere la spinosa vicenda inerente la diffida emanata dai genitori di Antonella. Gianluca è convinto che la sua ex non si schiererà dalla parte dei genitori, ma risolverà questa faccenda una volta per tutte.

Benincasa svela l’ennesima bugia della Fiordelisi

Durante l’intervista, poi, l’ex di Antonella Fiordelisi non ha esitato a levarsi altri sassolini dalle scarpe contro la concorrente. Secondo il suo punto di vista, l’influencer non è se stessa all’interno della casa. Tutto quello che fa e dice è finalizzato unicamente a cercare di fare leva sui sentimenti del pubblico e sull’empatia. Anche tutte le scenate fatte nel momento in cui Edoardo è uscito dal programma, per Gianluca sono assolutamente pilotate.

A tal riguardo, ha svelato un aneddoto che mette in luce una bigia raccontata da Antonella. Quest’ultima, raccontò di una disavventura mentre guidava la moto d’acqua. Ebbene, Benincaza ha negato che quell’episodio sia mai avvenuto in quanto Antonella non può guidare tale mezzo. Una volta che lo ha fatto lui era con lei, in quanto la moto era sua. Pertanto, tutto quello che fa e dice è finalizzato solo al consolidamento del suo personaggio.