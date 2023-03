Heather Parisi rompe il silenzio sul caos Ultimo-Jacqueline: ecco perché ha risposto così a Belve (FOTO)

Nel corso della scorsa puntata di Belve, Heather Parisi ha scatenato il caos con la risposta data in merito alla domanda inerente il rapporto tra Ultimo e sua figlia Jacqueline. In tale occasione, la showgirl aveva dichiarato di non sapere assolutamente chi fosse il cantante in questione e a cosa si riferisse la conduttrice.

Questa sua risposta ha indignato parecchio i telespettatori e ha scatenato una reazione anche in Jacqueline, la quale ha iniziato a scagliarsi contro sua madre tramite i social. Ebbene, dopo un po’ di giorni di putiferio, Heather ha chiarito come stiano davvero le cose.

Ecco perché Heather Parisi ha risposto cos’ a Belve

Mediante un post su Instagram, Heather Parisi ha rotto il silenzio sull’affaire Ultimo-Jacqueline. Dopo la sua intervista rilasciata a Belve, infatti, si è sollevato un putiferio. In molti hanno accusato la showgirl di essere stata davvero inopportuna e di aver sminuito Ultimo asserendo di non conoscerlo. Inoltre. la donna avrebbe anche mancato di rispetto a sua figlia mostrandosi poco partecipe della sua vita privata.

Ebbene, la Parisi ha deciso di fare chiarezza su questo aspetto. In particolar modo, infatti, la donna ha detto che la sua reazione a Belve è stata per tutelare la sua privacy. Heather ha ammesso di non aver mai risposto a domande inerenti il gossip durante le sue interviste rilasciate in tutta la sua carriera. Per tale ragione, non trovava assolutamente corretto iniziare a farlo partendo proprio dalla vita privata di sua figlia.

La verità su Ultimo e Jacqueline

In virtù di questo, dunque, Heather Parisi ha ammesso di conoscere perfettamente chi sia Ultimo e di sapere anche che stia frequentando sua figlia. Proprio in virtù di questo, ha fatto finta di nulla a Belve ed ha deciso di glissare l’argomento nel modo per lei più naturale possibile. Inoltre, Heather ha risposto anche a tutte le frecciatine che sua figlia le sta mandando attraverso i social.

La ballerina ha ammesso che non replicherà mai alle accuse mosse da sua figlia, in quanto il ruolo di una madre è proprio quello di incassare in silenzio e aspettare. Jacqueline preferisce usare i social per creare empatia e per creare un contatto con le persone. Heather, invece, non è affatto di questa idea, pertanto, non userà mai questo strumento per parlare delle sue faccende personali.