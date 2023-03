Anticipazioni GFVip 7 10 marzo 2023: nuovo regolamento in arrivo, secondo finalista e possibile squalifica

La finale del Grande Fratello Vip si fa sempre più vicina. Stasera 16 marzo 2023, va in onda una nuova puntata del GF Vip e le anticipazioni ci fanno sapere che ci saranno grandi colpi di scena.

il momento più atteso ovviamente è la proclamazione del secondo finalista ufficiale di quest’anno. I concorrenti finiti in nomination questa settimana non sanno che si stanno sfidando per conquistare l’accesso alla finale del 3 aprile e scopriranno tutto nel corso della nuova diretta serale.

Inoltre, è possibile una nuova squalifica per un concorrente, si tratta di Daniele Dal Moro. Infine, proprio questa votazione conferma un nuovo cambio di regolamento in quanto nessun verrà eliminato.

e anticipazioni sul Grande Fratello Vip di giovedì 16 marzo rivelano che non ci sarà una nuova eliminazione definitiva dal gioco.

Anticipazioni GF Vip7, stasera: cambio regolamento

I concorrenti che attendono con ansia la diretta del GF Vip questa sera, non sanno che nessuno di loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco, dato che il televoto aperto da Alfonso Signorini porterà alla proclamazione del secondo finalista ufficiale di questa settima edizione.

Il pubblico da casa è chiamato a esprimere la propria preferenza, che porterà poi alla scelta di colui o colei che potrebbe portarsi a casa la vittoria. Le anticipazioni sul GF Vip rivelano che i concorrenti in lizza per il televoto sono: Daniele, Antonella, Giaele, Micol, Milena, Nikita e Luca Onestini. E al momento la favorita è ancora una volta la Pelizon.

In arrivo una possibile squalifica

Nel corso della diretta di questa sera, largo spazio sicuramente ad Antonella e a Daniele. La Fiordelisi dopo aver detto addio al fidanzato ha preso in mano le redini della Casa e in questi giorni si è data molto da fare. Inoltre, non è passato inosservato soprattutto il legame che è riuscita ad instaurare con quei concorrenti che fino ad oggi considerava suoi nemici.

Largo spazio anche a Daniele che nei giorni scorsi ha fatto scattare una protesta sui social. Il web non ha perdonato il suo atteggiamento nei confronti di Oriana, dove ha utilizzato parole volgari e pesanti verso la venezuelana. Cosa succederà?