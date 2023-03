GF Vip 8 ci sarà? Alfonso Signorini fatto fuori? Mediaset ha preso la sua decisione

In queste settimane si sta molto parlando delle sorti del GF Vip 8 e, soprattutto di chi sarebbe il conduttore della prossima edizione del programma, qualora ci fosse. Gli episodi che si sono verificati quest’anno, infatti, hanno spinto molti a credere che Mediaset potrebbe aver deciso di reprimere il reality show di Canale 5.

Specie dopo il malcontento mostrato da Pier Silvio Berlusconi, infatti, che ha spinto Signorini ad un ridimensionamento radicale di alcune dinamiche e argomenti da affrontare, la decisione di una riconferma del programma non era affatto scontata. Ad ogni modo, Mediaset ha preso la sua decisione. Ecco cosa ha scelto.

Si farà il GF Vip 8? La risposta di Mediaset

L’edizione 8 del GF Vip ci sarà? Mediaset ha deciso. Malgrado quello che è accaduto quest’anno nel reality show, tra atti di bullismo, maleducazioni, gesti scortesi e inappropriati, l’azienda di cui Pier Silvio Berlusconi è amministratore delegato, ha deciso di rinnovare il reality show. A quanto pare, dunque, ciò che è accaduto quest’anno non è stato abbastanza grave da spingere i vertici dell’azienda a rinunciare ad un programma come questo.

Gli ascolti del reality show, infatti, sono sempre piuttosto alti, malgrado qualche alto e basso del tutto fisiologico. Pertanto, privare la rete di una trasmissione di questo calibro dal punto di vista dello share, sarebbe davvero una scelta molto azzardata. Ad ogni modo, non si esclude che dal prossimo anno certe regole potrebbero cambiare, anche in maniera piuttosto radicale.

Quali saranno le sorti di Alfonso Signorini

Molto probabilmente, infatti, si tornerà ad utilizzare un “regime” molto più severo e rigido per quanto riguarda il comportamento dei concorrenti. Mentre negli ultimi anni si era preferito adoperare una linea più morbida, il GF Vip 8 potrebbe doversi trovare a fare i conti con dei vincoli molto più severi. Per quanto riguarda il conduttore, invece, chi avrà il compito di dirigere il programma?

Ebbene, a quanto pare, anche Alfonso Signorini è stato confermato al timone del reality show. Anche se molti hanno protestato, chiedendo l’espulsione del giornalista da tale programma in quanto incapace a gestire certe situazioni, Mediaset ha deciso di riporre nuovamente in lui tale fiducia. Sugli opinionisti, invece, non si sa ancora nulla, ma quasi certamente Sonia Bruganelli non ci sarà e potrebbe essere sostituita da volti molto più giovani ed emergenti.