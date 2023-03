Il Paradiso delle signore trama 20 marzo: Adelaide caccia Matilde e Tancredi dalla villa

La trama della puntata del 20 marzo del Paradiso delle signore rivela che Adelaide scoprirà il piano di Matilde e Tancredi e deciderà di prendere una decisione estrema, ma inevitabile. Vittorio, dal canto suo, si metterà al lavoro per contrastare la concorrenza.

In merito a Gemma, invece, la ragazza si confiderà con Roberto in merito a quanto accaduto e alla decisione presa. Flora, dal canto suo, darà una comunicazione a Vittorio per quanto riguarda il suo futuro professionale. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Adelaide durissima contro Matilde e Tancredi al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 20 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio sarà sconvolto da quanto appreso da Matilde. Ad ogni modo, Conti non potrà perdersi d’animo. Per tale ragione, il protagonista parlerà con Roberto e i due inizieranno a valutare quale sia la strategia migliore da adoperare per riuscire a contrastare la nuova linea di vestiti. Adelaide, intanto, apprenderà il tradimento di Matilde.

La contessa non riuscirà a perdonare la donna, specie per il fatto che l’ha tradita malgrado lei si sia mostrata sempre gentile e disponibile nei suoi riguardi. Per tale ragione, la donna non potrà fare altro che cacciare sia lei sia Tancredi dalla villa. Intanto, l’alleanza di Umberto guadagnerà un nuovo membro. Flora, infatti, sarà intenzionata a lavorare nell’azienda del suo compagno. La donna racconterà tutto a Vittorio.

Trama 20 marzo: Vittorio spiazza tutti con un’idea

Vittorio Conti verrà messo al corrente da Flora della sua decisione di andare a lavorare con Umberto. Ebbene, l’uomo non potrà che agire di conseguenza. Nello specifico, nella puntata del 20 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio prenderà una decisione del tutto inaspettata. Il direttore di inventerà un’idea per il lancio della nuova collezione di abiti che lascerà tutti senza parole.

Intanto, anche Adelaide sarà totalmente schierata dalla parte di Vittorio e sarà pronta a dichiarare guerra a Matilde e Tancredi. Su di un altro versante, poi, Gemma si aprirà con Roberto in merito alla decisione presa sulla sua gravidanza. La giovane ha deciso di assecondare la proposta di Ezio e Veronica, ma chiaramente sarà molto provata. Vito, infine, riceverà una brutta notizia. La sua azienda in Australia si sta trovando ad affrontare dei problemi molto seri. Per tale ragione, potrebbe essere necessario un suo intervento immediato.