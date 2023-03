Diletta Leotta incinta, la conduttrice lo annuncia così : “Prepariamoci per la festa del papà”

Ormai le voci sulla presunta gravidanza di Diletta Leotta hanno trovato conferme. La conduttrice di Dazn non si nasconde più e mostra il suo pancino che fino a pochi giorni fa era sospetto.

Anche se non ha ancora dato alcuna conferma della sua gravidanza, le sue forme non sono passate inosservate ai più attenti, soprattutto dopo che ha scritto accanto al video postato parole che non lasciano più dubbi.

Diletta Leotta incinta: non ci sono più dubbi adesso!

Nel suo ultimo video pubblicato sui social, dove la giornalista sportiva non sembra preoccuparsi troppo di nascondere la pancia, Diletta Leotta si è mostrata con dei pantaloncini e una maglietta corta. Guardando con attenzione è possibile notare delle forme più dolci, rispetto al solito scolpito addome della conduttrice televisiva.

Non è sfuggito nemmeno il testo della didascalia, sebbene sia un adv, le sue parole sono riferite alla festa del papà: «Mi preparo per la festa del papà, quale completo scelgo per fare il regalo perfetto? Uno, due, tre o quattro?». La Leotta chiede consigli per un regalo da fare, chissà che però non sia per il suo di padre, ma per il compagno… Voi cosa ne pensate (continua dopo il video)

I rumors sulla gravidanza della show girl

Come detto in precedenza da tempo si parla di una presunta gravidanza della Leotta. Diletta avrebbe deciso di mettere su famiglia insieme al compagno Loris, con il quale fa coppia da pochissimo tempo.

La loro storia nonostante non stia insieme da molto tempo è molto solida, visto che lui avrebbe già conosciuto i genitori della conduttrice. Se i diretti interessati per ora non hanno detto nulla riguardo la gravidanza, da tempo si notano i vestiti più comodi per Diletta, che solitamente ama mostrare il suo fisico con abiti attillati. Pare, inoltre, che il volto della serie A di calcio, abbia confessato a un suo collega di aspettare un bambino…