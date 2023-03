Oroscopo 17 marzo 2023: Toro instabili, Scorpione un po’ agitati

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 17 marzo, i nati sotto il segno dei Pesci sono un po’ fiacchi. i Gemelli, invece, devono essere consapevoli e responsabili delle proprie azioni e decisioni

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle cose a cui dovete lavorare e dovrete impegnarvi anche molto. In ambito professionale dovete essere un po’ più sicuri di voi. Non lasciatevi condizionare dalle critiche, specie quelle non costruttive.

Toro. I nati sotto questo segno sono un po’ instabili. Ci sono delle novità in arrivo, ma la vostra mente viaggia un po’ troppo. Cercate di tenere i piedi un po’ più saldi per terra e vi troverete meglio.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 17 marzo vi invitano ad essere un po’ più sinceri e onesti. Ricordate che se ometterete delle cose poi dovrete pagarne le conseguenze. Buon momento per la vita professionale.

Cancro. Ci sono alti e bassi in amore, come nella sfera emotiva in generale. Cercate di essere cauti e di non prendere delle decisioni affrettate. Siete suscettibili, quindi, riflettete bene prima di dire cose che non pensate davvero.

Leone. Quando vedete che la gente usa due pesi e due misure andate su tutte le furie. Purtroppo, però, nella vita c’è anche tanta ingiustizia e voi non potete fare altro che adeguarvi e cercare di non farvi scalfire.

Vergine. Le vicissitudini della vita quotidiana vi hanno modellato e plasmato. Ad ogni modo, non è il momento di tirare i remi in barca. Continuate a lottare se ci tenete davvero ad ottenere qualcosa.

Previsioni 17 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata molto produttiva sul lavoro. Ci sono dei cambiamenti all’orizzonte, ma nulla di eccezionale. Se volete che le cose cambino sul serio, allora dovrete partire innanzitutto da voi stessi.

Scorpione. In questo momento siete un po’ agitati. L’Oroscopo del 17 marzo vi invita a rilassarvi e a concedervi qualche momento solo per voi. Prendersi cura di se stessi è una cosa assolutamente fondamentale.

Sagittario. Non siete certamente persone che si arrendono o che si lasciano condizionare da quello che pensano gli altri. Tuttavia, certi pareri potrebbero incidere in maniera significativa nelle vostre decisioni, specie se sono di una persona cara.

Capricorno. Chi sta pensando di avviare una nuova attività, di progettare una nuova vita, un matrimonio, un trasferimento o qualunque cosa che implichi un cambio radicale delle abitudini, deve approfittarne adesso.

Acquario. In amore siete un po’ confusi. Siete molto affidabili e vi piace prendervi cura delle persone. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo puntigliosi. In amore ci vuole anche un pizzico di fantasia.

Pesci. Non siete molto propensi ad intavolare discussioni. Siete stanchi e prediligete le situazioni semplici, dove non dovete impegnarvi più di tanto per riuscire a portare a casa il risultato.