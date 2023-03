Il Paradiso delle signore anticipazioni 21 marzo: arriva una donna misteriosa

Le anticipazioni della puntata del 21 marzo del Paradiso delle signore rivelano che ci sarà l’ingresso in scena di una donna misteriosa. Vito, dal canto suo, manterrà il segreto con Maria in merito alla notizia che ha appena ricevuto sulla sua azienda.

Al grande magazzino, intanto, sarà giunto il momento di fare un po’ di chiarezza. Vittorio Conti, infatti, informerà tutti i suoi collaboratori di come sia evoluta la situazione per Matilde e Flora. Quali saranno le reazioni? Vediamo tutto quello che accadrà.

Arriva una donna misteriosa al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 21 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Vito sarà molto scosso per quello che ha appena appreso sulla sua azienda. Il ragazzo, però, deciderò di non raccontare la verità a Maria. A tal riguardo, infatti, troverà una scusa e la racconterà alla fanciulla. Lei, al momento, non ha motivi per mettere in dubbio le parole del giovane, pertanto, si fiderà di quello che le dirà.

Irene, dal canto suo, vedrà Lamantia in compagnia di una donna misteriosa. La ragazza comincerà ad insospettirsi molto, sta di fatto che chiederà ad Alfredo di indagare sulla faccenda e di capire chi sia questa donna. Quali segreti verranno a galla? Nel frattempo, le alleanze saranno ben distinte. Da un lato ci saranno Flora, Matilde, Tancredi e Umberto, mentre dall’altro Vittorio Adelaide e tutti i collaboratori del magazzino. Per tale ragione, sarà necessario fare un po’ di chiarezza.

Anticipazioni 21 marzo: Vittorio racconta tutto ai collaboratori

Nella puntata del 21 marzo del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che Vittorio Conti chiamerà a colloquio tutti i collaboratori dello shopping center e li informerà delle ultime novità. Nello specifico, infatti, racconterà loro della nuova posizione che hanno preso Matilde e Flora. Le due donne hanno preso le distanze dal Paradiso, pertanto, non si potrà più continuare a fare finta di nulla.

In merito a Gloria e Ezio, invece, la relazione tra i due sarà sempre più impossibile. Alla luce della decisione presa da Gemma in merito alla sua gravidanza, infatti, Colombo non può assolutamente lasciare Veronica. Per tale ragione, la donna sarà davvero molto provata. A tal riguardo, la protagonista incomincerà ad escogitare un modo per uscire di scena e per allontanarsi da tutto. Proprio mentre starà per realizzare il suo piano, però, il destino mescolerà le carte in tavola.