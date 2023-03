Aurora Tropea e Veronica Ursida di Ued, amicizia al capolinea: “Non si è comportata bene”

Chi ha seguito in passato uomini e donne sicuramente si ricorderà di Veronica Ursida. L’ex dama si è lasciata andare ad una lunga intervista a Fralof e in questa occasione ha parlato sia di Gianni Sperti che di Aurora.

L’opinionista ha preso di mira Aurora più volte accusandola di aver parlato male del dating show pomeridiano ma non solo, Gianni ha anche puntato il dito contro l’ex dama Veronica Ursida. Stanca di essere stata tirata in ballo diverse volte, la Ursida ha risposto a tono a Gianni chiedendogli di smetterla di menzionarla e di lanciarle accuse infondate.

Le parole di Veronica Ursida sul programma

Come detto in precedenza Gianni ha dichiarato che Veronica e Aurora avrebbero speso delle parole non carine sulla trasmissione. L’ex dama ha rotto il silenzio e finalmente ha detto le cose come stanno: “Sui giornali dove ho rilasciato interviste ci sono tutte cose carine. Le dirette sono tutte registrate e non c’è una parola a sfavore del programma”.

La Ursida poi non ha negato di non aver parlato bene dell’opinionista, di Armando e di Roberta ribadendo di non stimarli affatto. Infatti ha dichiarato che non gli piacciono e li trova molto violenti anche nel modo di parlare. Secondo lei non dovrebbero far parte del dating show: “Sempre a parlare e sparlare a sproposito”.

Amicizia al capolinea tra l’ex dama di Ued e Aurora Tropea

L’ex dama poi ha fatto sapere di aver sempre ringraziato la padrona di casa, per averle dato forza in un momento difficile della sua vita: “Mi ha aiutata a reagire a determinate cose”. Nell’intervista inoltre ha chiarito di non avere più alcun rapporto con Aurora.

“Non siamo più amiche. Anche lei non si è comportata bene con me, ma poco importa”. Dopo aver detto di essere stata sempre un’amica vera nei confronti della 53enne, si è espressa sul ritorno della stessa nel parterre over: “Le auguro un buon percorso e spero che non si faccia mettere i piedi in testa come ha fatto in passato. Spero che la lascino in pace e che riesca a trovare un uomo che le voglia bene”.