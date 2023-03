Federica Panicucci via da Mattino Cinque? Cosa sta succedendo in Mediaset

Sono passati 14 anni da quando Federica Panicucci è approdata a Mattino 5. La conduttrice ha sostituito Barbara D’Urso e per tutto questo tempo gli ottimi ascolti hanno sempre confermato l’effettiva decisione Mediaset.

Ora però sembra sia arrivato il momento di cambiare rotta e a lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi. Ma cosa è successo adesso? E soprattutto perchè la bellissima presentatrice toscana potrebbe lasciare?

Federica Panicucci va via da Mattino 5?

Come riporta il settimanale Oggi pare che l’addio di Federica Panicucci a Mattino 5 sia ormai vicino. Dopo essere stata affiancata in tutto questo tempo da grandi giornalisti, la bella bionda pare potrebbe fare presto le valige. La conduttrice toscana potrebbe infatti lasciare il talk di Canale 5 e “migrare” definitivamente su Italia 1 dove, a breve, sarà alla guida di Back to School; per lei si parla di un nuovo programma in prima serata.

Manca pochissimo per la nuova edizione di Back to scool, dove proprio la Panicucci sostituirà Nicola Savino.Come in molti ricorderanno Federica non appariva in prima serata su Italia 1 dal 2009, quando condusse Cupido, e quando prese parte accanto ad Enrico Papi nella prima, storica, edizione de La pupa e il secchione.

Chi potrebbe prendere il suo posto a Mattino 5

L’addio a Mattino Cinque da parte di Federica Panicucci sembrerebbe vicino e il talk show proseguirebbe stando ai rumors con Francesco Vecchi che è riuscito a confermare gli (ottimi) ascolti anche nei periodi di assenza della conduttrice storica del programma

Non si hanno ancora conferme né indizi su un’eventuale erede di Federica a Mattino Cinque ma il nome del giornalista è quello più probabile. Per la conduttrice sarebbe pronto un nuovo programma serale su Italia 1 ma al momento non ci sono conferme. E’ tutto ancora da definire.