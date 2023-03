Oroscopo 19 marzo 2023, classifica: Cancro impazienti, Capricorno rilassati

Secondo l’oroscopo del 19 marzo, i nati sotto il segno della Vergine dovrebbero essere più pazienti. Gli Acquario devono darsi una mossa

Oroscopo dei primi sei segni

1 Bilancia. Ottimo momento per dimostrare a tutti quanto valete. Ci sono delle situazioni che avete in pugno e altri che potrebbero sfuggirvi di mano da un momento all’altro, cercate di distinguerle correttamente.

2 Capricorno. Questa è una giornata in cui rilassarsi. Dopo una settimana piena di impegni, adesso dovete cercare di staccare un po’ la spina. L’Oroscopo del 19 marzo vi invita a circondarvi di persone che vi vogliono bene.

3 Sagittario. Giornata molto produttiva. Cercate di passare più tempo in compagnia del partner, che durante la settimana potrebbe essersi sentito un po’ trascurato. Novità sul fronte del lavoro.

4 Ariete. Una scelta importante potrebbe cambiare in maniera piuttosto radicale il corso degli eventi. Siete un po’ impazienti, ma cercate di mantenere la calma. In amore ci vuole coraggio.

5 Scorpione. Siete in balia delle vostre emozioni. Nel bene o nel male siete persone che il cuore lo usano eccome. Ad ogni modo, quando una persona vi fa del male, difficilmente riuscite a fare la pace.

6 Vergine. Non siete esattamente le persone più diplomatiche di questo mondo, tuttavia, in certi casi è necessario adoperare un atteggiamento un po’ più pacato e tranquillo, in modo da non passare dalla parte del torto.

Previsioni astrali 19 marzo segni fortunati

7 Leone. In amore le cose vanno abbastanza bene. Ad ogni modo, cercate di essere un po’ più concreti. Spesso vi riempite la bocca di frasi e congetture, finendo solamente per fare dei castelli in aria.

8 Toro. Siete tenebrosi, ma allo stesso tempo amate mettervi in gioco e stupire sempre un po’ le persone che vi circondano. Non siete mai scontati e al vostro fianco risulta difficile annoiarsi.

9 Acquario. Siete in attesa di un cambiamento? Bene, smettetela di aspettare e datevi da fare per riuscire a realizzare i vostri sogni. La vita è adesso, quindi, non rimandate nulla a domani, a meno che non strettamente necessario.

10 Cancro. Siete un po’ impazienti. L’Oroscopo del 19 marzo, però, vi invita a riflettere un po’ più a fondo su quelli che sono i vostri interessi. Non prendete decisioni in maniera frettolosa.

11 Pesci. In amore ci vuole un po’ di grinta in più. Nell’ultimo periodo vi siete lasciati un po’ andare e questa non è una cosa buona. Bisogna sempre prendersi cura di se stessi e delle persone a cui si tiene particolarmente.

12 Gemelli. A tutto c’è un limite, specie alla pazienza. Se una persona vi ha esasperato, smettete di perderci il tempo. Ricordate che il tempo è prezioso e va utilizzato solamente per le cose per cui ne vale davvero la pena.