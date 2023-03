Famosa attrice nel cast dell’Isola dei Famosi? Lei svela tutto, mentre salta un ingresso

Il cast dell’Isola dei Famosi 2023 si arricchisce sempre di più, sta di fatto che potrebbe entrare a far parte dei naufraghi anche una famosa attrice. A raccontare tutto è stata la diretta interessata nel corso di un’intervista.

Sull’ultimo numero di Nuovo, infatti, è presente l’intervento di una persona molto famosa, che è già apparsa in altri reality show. La persona in questione è Corinne Clery. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Isola dei Famosi: l’attrice Corinne Clery fa confessioni

L’attrice Corinne Clery entrerà a far parte del cast dell’isola dei Famosi 2023? La donna ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato di essere stata contattata da Ilary Blasi, la quale pare le abbia chiesto di partecipare al programma come concorrente. La telefonata sarebbe avvenuta un po’ di tempo fa e Corinne è apparsa, sin dal primo momento, molto propensa ad accettare. Secondo il punto di vista dell’attrice, infatti, questa sarebbe una grandissima occasione per lei.

Il motivo per cui accetterebbe di partecipare a questo reality show risiede essenzialmente nel fatto che desidera disintossicarsi un po’ dalla vita di tutti i gironi. Dopo un anno intero di lavoro, in cui è stata molto indaffarata e stressata, vivrebbe l’esperienza dell’Isola quasi come una vacanza. La donna, però, ha detto di essere consapevole che non si tratta di una passeggiata, anzi.

Ecco quale sbarco salterà

Corinne Clery ha svelato di essere una donna molto dinamica, a cui non piace stare con le mani in mano. Pertanto. se l’attrice dovesse realmente prendere parte all’Isola dei Famosi, sicuramente, si darà molto da fare. Ad ogni modo, per il momento la sua presenza non è stata confermata dagli autori del programma. Molto probabilmente, sono in corso le trattative per definire il budget e altri dettagli.

A fronte di un nuovo arrivo, però, pare sia saltato lo sbarco di una concorrente data precedentemente per certa. La persona in questione è Giulia Salemi, omonima della rinomata influencer. A quanto pare, la sua partecipazione al programma sembrerebbe essere saltata all’ultimo momento. Per ora non si conoscono i motivi celati dietro questa scelta. Ricordiamo che il reality show partirà il lunedì subito dopo le festività pasquali, quindi, il 17 aprile. C’è ancora un po’ di tempo, dunque, per definire il cast. Non resta che attendere per saperne di più.