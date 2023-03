Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera: 2 Vippone a rischio squalifica “violato ancora il regolamento”

Nuova violazione del regolamento al Grande Fratello Vip, motivo per cui questa sera potrebbero essere presi seri provvedimenti per due vippone. Protagoniste, questa volta, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, che avrebbero staccato i rispettivi microfoni.

I telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini dopo che la modella venezuelana e la sorella di Clizia sembrano aver trovato un nuovo stratagemma per eludere i microfoni, hanno perso le staffe. Infatti, dopo gli ultimi avvenimenti in casa e la posizione presa da Pier Silvio questa volta nemmeno loro perdonano.

Oriana e Micol a rischio squalifica : cosa è successo

Il mancato utilizzo dei microfoni – è stato specificato dal conduttore – verrà severamente punito”. Il comportamento di Oriana e Micol non sembra aver portato a conseguenze, almeno nell’immediato, tanto che in queste ore sul web tutti si sono schierati contro le due ragazze. “Le nuove linee guida valgono evidentemente solo per qualcuno”, ha scritto un utente su Twitter.

E ancora: “Mi sembra di aver capito che nelle nuove linee guida c’era anche il mancato utilizzo dei microfoni (di proposito)! Sbaglio? O vale solo per i Donnalisi?”; “Avete detto duri provvedimenti per chi non rispetta le regole, ecco… aspettiamo giovedì questi provvedimenti”; “In Casa i concorrenti continuano ad avere atteggiamenti sbagliati, ma i vertici tacciono”. Insomma, per la messa in onda di questa sera il pubblico affezionato attende provvedimenti.

Anticipazioni GF Vip: due sorprese in arrivo

nella puntata in onda questa sera del GF VIP di giovedì 16 marzo 2023 si parlerà anche di tanto altro! Ci saranno due sorprese all’interno della casa che non sappiamo bene al momento per chi siano indirizzate ma potrebbe coinvolgere sicuramente i vipponi che si trovano al televoto.

Si parlerà come sempre di amore visto che Oriana e Daniele hanno potuto finalmente godersi una splendida cena a lume di candela. Infine, avremo il nome del secondo finalista, quindi non ci sarà nessun eliminato.