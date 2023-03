Uomini e Donne non va in onda oggi, 17 marzo: ecco perché e cosa lo sostituirà

Venerdì 17 marzo Uomini e Donne non va in onda. Il talk show di Canale 5 avrà una sospensione momentanea che dovrebbe durare solo per la giornata in questione. Dietro questa decisione ci sono delle motivazioni diverse.

Ad ogni modo, la fascia pomeridiana in cui solitamente va in onda il dating show sarà sostituita da un altro programma che fa sempre parte dell’entourage di Maria De Filippi. Vediamo nel dettaglio, quindi, quali sono i motivi e cosa andrà in onda.

Ecco perché Uomini e Donne non va in onda il 17 marzo

Uomini e Donne non va in onda venerdì 17 marzo. Dopo la messa in onda della scelta di Federico Nicotera, la quale è stata mostrata al pubblico in maniera integrale ieri pomeriggio, il talk show si ferma. In tale giorno, infatti, non è previsto alcun appuntamento con la trasmissione. In effetti, con la puntata di ieri, è andata in onda l’ultima parte dell’ultima registrazione effettuata, quella del 7 marzo.

Attualmente, dunque, non ci sono altre puntate in cantiere, pertanto, non ci sono contenuti da mostrare. A causa del periodo che sta vivendo la conduttrice, un po’ tutti i suoi programmi stanno vivendo delle modifiche e degli alti e bassi. Probabilmente, dunque, non c’è stato modo di effettuare altre registrazioni per cui ci si trova con un buco incolmabile. Le prossime registrazioni sono previste per sabato e domenica prossime, pertanto, il programma dovrebbe tornare in onda a partire da lunedì 20 marzo con la prima parte della registrazione che sarà fatta il 18.

Cosa verrà trasmesso al posto di UeD

Ad ogni modo, in sostituzione di Uomini e Donne, venerdì 17 marzo andrà in onda una puntata speciale di Amici di Maria De Filippi. Sabato 18 marzo, infatti, verrà trasmessa la prima puntata del serale. Proprio quest’oggi si registrerà la puntata che verrà mostrata al pubblico di Canale 5 dopodomani. Ebbene, a quanto pare, a partire dalle ore 14:45 del 17 marzo andrà in onda uno speciale sul serale del talent show.

Molto probabilmente, saranno mostrati gli ultimi preparativi dei ragazzi i quali si accingono a vivere l’esperienza del programma in prima serata. Ci saranno interviste, confronti tra ragazzi e professori e molto altro. Alle 16:10, poi, lo speciale terminerà e seguirà l’ultimo daytime del programma prima dell’inizio della parte conclusiva del format. Da lunedì prossimo, invece, tutto dovrebbe tornare alla normalità, ma restiamo in allerta per eventuali cambiamenti.