Uomini e donne oggi, scelta Federico: il bel gesto del tronista per Maria dopo il lutto

Oggi 16 marzo è andata in onda su Canale 5 la scelta di Federico Nicotera. Il ragazzo arrivato in studio ha accolto sua madre e sua sorella dopo aver visto i momenti più belli trascorsi con le due troniste.

Il giovane poi ha deciso di portare un regalo a colei che gli ha dato la possibilità di stare sul trono, ovvero Maria De Filippi. Non dei fiori come è accaduto fino ad oggi ma qualcosa di molto particolare…

Uomini e donne oggi, il bellissimo gesto di Federico Nicotera

Come accade sempre a Uomini e Donne quando un tronista sceglie si congeda dallo studio e dalla redazione e in primis dalla padrona di casa, Maria De Filippi, porta sempre dei fiori. É stato lo stesso per Federico Nicotera, che però a differenza degli altri tronisti suoi predecessori non ha portato alla conduttrice il solito mazzo di rose, bensì ha fatto un gesto che sorpreso per il tatto dimostrato.

Alla presentatrice infatti ha portato un pacchetto delle sue caramelle preferite, quelle che tiene sempre in bocca ogni volta che conduce. Sono delle caramelle al limone, che Maria gradisce da anni e che non ne può fare a meno. Infatti, è solita mangiarle anche durante le dirette televisive. I mazzi di fiori, infatti, avrebbero ricordato a Maria il giorno del funerale di Costanzo. Per questo motivo, magari anche consigliandosi con la redazione, Federico Nicotera ha aptato per delle caramelle.

Il tronista ha scelto Carola

Dopo un lungo percorso a Uomini e donne e dopo tanta attesa finalmente Federico ha fatto la sua scelta. Il giovane ha fatto entrare prima Alice spiegandole che non è lei la scelta. La giovane a differenza di come si pensava, ha reagito in maniera molto tranquilla spiegando che lo aveva immaginato

A Carola invece ha portato un pupazzo con scritto vuoi uscire con me. Dopo il bel discorso Federico glielo ha consegnato. Ovviamente la bionda ha risposto di si.