Marcello Cirillo “Sono vivo per miracolo”: cosa è successo a l’ex volto de I Fatti vostri

È vivo per miracolo Marcello Cirillo. Il cantante e conduttore, noto per le partecipazioni a Mezzogiorno in famiglia e I Fatti Vostri. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter, senza nascondere lo shock e la grandissima paura che ha avuto nel poter morire.

I Fatti vostri: Michele Cirillo travolto da un camion

Chi ha seguito I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia impossibile che non conosce Marcello Cirillo. Il cantante ha scritto un lungo e toccante post sui social dove ha fatto sapere di aver avuto un bruttissimo incidente che gli stava causando la morte.

E’ stato travolto da un camion che gli ha distrutto la sua auto. “Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis. Mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada.”

Cirillo è un volto molto noto nell’ambiente Rai e come detto in precedenza ha condiviso con Giancarlo Magalli e Adriana Volpe molti anni di televisione. In seguito all’incidente Cirillo si è recato in ospedale per un controllo: poche ore e poi il rientro a casa, dove lo attende un periodo di riposo e tranquillità.

I dettagli agghiaccianti dell’incidente

Come ha riportato Roma Today, l’incidente in cui Marcello Cirillo è rimasto coinvolto è avvenuto attorno alle 15:00 sulla via Cassia Veientana, a nord di Roma, in zona Grottarossa. La Smart del cantante si è andata a scontrare contro un furgone.

L’impatto fortissimo ha fatto rimbalzare la sua auto che è finita su un fianco ed è stata trascinata per più di 200 metri. La polizia locale di Roma Capitale sta eseguendo i rilevamenti necessari a chiarire i dettagli dell’accaduto. Sul caso stanno operando gli agenti. Quel che è certo guardando le immagini è che il presentatore è davvero vivo per miracolo!