Uomini e donne, Alice è la non scelta: la ragazza spiazza ma qualcosa non torna

Federico Nicotera oggi ha scelto Carola Carpanelli a Uomini e Donne. La non scelta è dunque Alice Barisciani. La corteggiatrice è entrata in studio con il muso, probabilmente già quasi certa che non avrebbe avuto il lieto fine sperato.

La ragazza ha sempre lamentato il fatto che il giovane tronista spendesse più tempo e parole con la sua rivale e mettesse sempre lei da parte, certo dei suoi sentimenti. In tutto questo, la maggior parte del pubblico non è mai rimasto pienamente colpito da Alice. Va, però, precisato che la Barisciani è rimasta alla corte di Federico nonostante tutto, forse sperando che la scelta potesse ricadere su di lei, regalandole un colpo di scena.

Uomini e donne: Alice non è la scelta di Federico

Appena si è sedut di fronte a Federico Alice è rimaste sulle sue. Il suo atteggiamento non è passato nemmeno inosservato a Federico che più di una volta le ha detto di non guardarla così e di non rendere il tutto più difficile. Nicotera alla fine le ha comunicato che non è lei la scelta e la Barisciani consapevole già di tutto non ha mosso ciglio. Alla fine più che ringraziare il tronista ha speso belle parole per la produzione e Maria De Filippi che le ha assicurato un lavoro a Uomini e donne.

Un dettaglio che però non è passato inosservato da casa è una sua contraddizione. Alice ha rivelato di avere un’idea diversa dell’amore rispetto a quella di Federico, tanto che ammette che sta cercando altro. Forse queste parole contraddittorie rispetto al fatto che si è sempre detta speranzosa di essere la scelta sono una sorta di auto difesa.

Scelta Federico: Qualcosa non torna… Il pubblico non ha apprezzato affatto!

Federico dopo averla ascolta ha sperato almeno di abbracciarla ma Alice ha rifiutato ogni contatto con un semplice No ciao. Un momento non molto apprezzato dalla maggior parte dei telespettatori…

Il suo sfogo poi è ricominciato dietro le quinte dove raggiunta dalle telecamere ha chiosato che Nicotera avrebbe dovuto fare la sua scelta già tempo fa, così non l’avrebbe illusa