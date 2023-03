Un Posto al Sole Anticipazioni 17 marzo 2023: Alberto mette in crisi Silvia con una proposta inaspettata

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole, Le anticipazioni ci fanno sapere che Alberto sarà molto soddisfatto dell’incontro con l’architetto, che si occuperà dei lavori di ampliamento dello studio. Il Palladini però farà una proposta a Silvia che la lascerà davvero spiazzata.

Intanto Otello tornerà a Napoli, per la gioia dei suoi amici. Guido si farà avanti per far distrarre il suo amico e chiederà aiuto a Franco e Nunzio. Michele invece starà vicino alla Graziani dopo l’addio con Giancarlo. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole, Alberto sconvolge Silvia

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Alberto è al settimo cielo per il suo ampliamento dello studio. Nonostante Niko non è d’accordo con lui, il Palladini non vuole sentire ragioni. In suo aiuto è arrivato un architetto che lo aiuterà a schiarirsi le idee.

Alberto sarà talmente contento e avviato al successo, da prendere una decisione inaspettata , ovvero fare una proposta a Silvia. Che cosa le chiederà? Si tratterà per caso di un accordo economico?

Intanto, Raffaele e Renato sono riusciti nel loro intento. Otello è tornato a Napoli e ora potranno stare accanto al loro amico. Guido ne sarà felicissimo e si premurerà di far distrarre il suo amico e, per riuscirci, chiederà una mano a Franco e Nunzio.

Anticipazioni 17 marzo 2023: Silvia vicina all’addio con Giancarlo

Nel corso della puntata vedremo Silvia in grandi difficoltà La donna oltre ad avere problemi a lavoro ha ancora problemi con Giancarlo. Tra lei e il suo compagno c’è stata una frattura ma a consolarla c’è Michele. Il Saviani le starà ancora più vicino e le prometterà di non abbandonarla in questo momento. Riuscirà a fargli dimenticare l’ex? Non ci resta altro che attendere le nuove puntate.