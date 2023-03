Grande Fratello Vip, Micol seconda finalista la Salemi getta ombre sulla vittoria: Antonella crolla

Ieri sera 16 marzo è andata in onda una nuovissima puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta è stato eletto il secondo finalista ovvero Micol Incorvalia. Il pubblico quindi ha deciso che a poter accedere alla vittoria finale deve essere anche la fidanzata di Tavassi.

Un risultato però che non è piaciuto a Antonella Fiordelisi che dopo l’esito si è sfogata con Signorini scoppiando il lacrime. Inoltre, la classifica non ha nemmeno convinto Giulia Salemi che ha gettato ombre…

Micol Incorvalia seconda finalista, Giulia Salemi getta ombre sull’esito

Giulia Salemi, voce dei social nello studio del Grande Fratello Vip, ha gettato un’ombra sulla vittoria di Micol Incorvaia, eletta seconda finalista nel corso della puntata di giovedì 16 marzo. Micol è stata eletta finalista con la stragrande maggioranza dei voci.

A eleggerla finalista è stato il 33% dei votanti, un numero che le ha consentito di staccare di almeno 10 punti la seconda classificata Antonella Fiordelisi. “L’esito di questa nomination è stato sorprendente”, ha sottolineato il conduttore Alfonso Signorini per poi passare la parola a Giulia che ha fornito la sua analisi rispetto all’esito del televoto.

Secondo l’influencer chi ha votato Micol sono gli stessi fan che hanno votato Oriana. Ovvero secondo lei ci sarebbero dei gruppi che votano assieme e che si sarebbero divisi. In questo caso troviamo i fan della Marzoli e di Micol, dall’altro lato invece quelli di Antonella e Nikita

Grande Fratello Vip: Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è scoppiata in lacrime dopo l’esito del televoto di giovedì 16 marzo che ha visto Micol Incorvaia in finale. La concorrente campana si è sfogata con Signorini in confessionale: “Mi sento sola”. Poi, dopo essere stata nominata, il nuovo crollo: “Tutte queste critiche, queste perdite, mi fanno stare male”. A farle cambiare idea però ci ha pensato Sonia Bruganelli che con un bel discorso ha provato a farle tornare il sorriso.