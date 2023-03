Guendalina Tavassi “insaziabile a letto”: il fidanzato svela quante volte fanno l’amore al giorno

Guendalina Tavassi sfrenata e insaziabile sotto le lenzuola, almeno questo è quanto afferma il suo nuovo fidanzato. La sorella di Eodardo infatti ha raccontato alcuni retroscena intimi sulla sua vita privata a Le Iene lasciando tutti davvero senza parole.

Dopo la fine del lungo matrimonio tra Guendalina e l’imprenditore campano Umberto D’Aponte, padre dei suoi figli più piccoli Cloe e Salvatore l’influencer da circa due anni ha una nuova storia, con Federico Perna.

Quante volte al giorno Guendalina Tavassi fa sesso con il fidanzato

Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna hanno ammesso di avere una vita sessuale molto attiva. Il giovane, che non fa parte del mondo dello spettacolo ma lavora come manager nel settore della ristorazione, ha fatto sapere che Guendalina a letto è insaziabile.

Hanno circa 28 rapporti a settimana, e il posto più strano dove hanno fatto l’amore è stato in treno. Solo una volta non è andata bene perchè lui aveva la febbre alta. Insomma, hanno ben 4 rapporti al giorni. Per Guendalina il sesso è molto importante e non ha mai avuto paura o timore di parlarne.

Come ben sanno chi segue la giovane romana, i due stanno assieme dall’estate 2021. La coppia si è conosciuta grazie al lavoro di lui, ovvero Guenda era cliente di un suo locale. Federico è molto più giovane di lei ha 28 anni ma non sente affatto nessuna differenza rispetto a lei che ne ha 37.

Chi è Federico Perna fidanzato di Guenda

Federico Perna è un giovane romano molto appassionato di sport, in particolare il calcio. Ama il cibo, motivo per cui si è dedicato fin da giovanissimo alla ristorazione. Oggi infatti è proprietario di un locale a Roma, che gestisce e che gli da grandi soddisfazioni. È un tifoso sfegatato della Roma. Convive nella Capitale con Guendalina e i suoi due bambini e sembra che abbiano intenzioni di allargare la famiglia.