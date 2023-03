Antonella Fiordelisi asfalta Signorini in diretta: applausi per la schermitrice. Che brutta figura!

Una puntata decisamente non facile quella andata in onda ieri sera al GF Vip per Antonella Fiordelisi. La giovane salernitana infatti dopo l’esito del televoto ha avuto un crollo emotivo in diretta, e la sua reazione è stata notata da tutti.

In particolar modo a notare il suo atteggiamento Alfonso Signorini che prima di darle conforto si è lasciato andare ad una frase infelice nei suoi riguardi notata e punita dai social. Una frase che non è piaciuto nemmeno ad Antonella che con una breve risposta lo ha subito messo da parte.

GF Vip: Antonella Fiordelisi delusa dal televoto

Molto probabilmente l’ex schermitrice era quasi certa che sarebbe stata lei la seconda finalista, dopo aver perso il primo televoto della finale. Questo è stato vinto da Oriana Marzoli e ha visto al secondo posto Edoardo Tavassi. Questa volta a vincere con il 33% dei voti è stata Micol Incorvaia.

Quando in studio ha scoperto di non essere lei la seconda finalista ha avuto un crollo emotivo, infatti non è passato inosservato sul suo viso una sorte di delusione e scoraggiamento. In Casa ha poi confermato la sua amarezza, soprattutto dopo aver ricevuto per l’ennesima volta attacchi da parte di Orietta.

La Berti l’ha invitata a essere più sincera e, quando ha rivelato chi secondo lei sono le persone più educate della Casa, non ha citato il suo nome. La cantante ha voluto anche precisare che questi sono dei consigli, più che accuse.

Antonella asfalta Signorini in diretta: applausi per la schermitrice

In Casa, mentre tutti festeggiavano il risultato del televoto per Micol, Antonella si è messa in disparte facendo notare il suo disappunto. A catturare il suo viso ci ha pensato Alfonso Signorini che subito l’ha interrogata.

Il conduttore le ha chiesto cosa stesse accadendo e di raccontare ai suoi coinquilini chi l’ha attaccata in studio, utilizzando una frase che ha generato non poche polemiche: “Qualcuno ti ha spellato viva?”.

Queste parole hanno persino infastidito la stessa Fiordelisi, che a muso duro e a tono lo ha messo subito a tacere: “Non so, in realtà spero non lo faccia mai nessuno!”, ha chiosato trovando sostegno dai suoi fan. Ma ecco però che subito è arrivato il crollo. Antonella si è detta stanca di essere attaccata e non capita dagli altri. Qualsiasi suo comportamento viene frainteso e ad oggi è stanca di stare in Casa. Il suo unico desiderio adesso è quello di uscire.