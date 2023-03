Carola e Federico dopo la scelta: ecco i primi commenti sui social e le foto insieme

Ieri, giovedì 16 marzo, a Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Federico Nicotera, la quale è ricaduta su Carola Carpanelli. I due, così, hanno lasciato la trasmissione insieme e sono diventati una coppia a tutti gli effetti.

Finalmente, i due ragazzi hanno avuto la possibilità di ritornare sui social e di mostrare a tutti il loro amore. Specie l’ex tronista ha potuto riprendere possesso del suo account di Instagram ed è tornato ad avere contatti con i suoi fan. Vediamo, dunque, come hanno deciso di tornare nel mondo social,

Carola dopo la scelta a Uomini e Donne

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Carola Carpanelli e Federico Nicotera sono tornati sui social. I due hanno mostrato le loro prime foto insieme e i commenti a caldo dopo quanto accaduto. Partendo da Carola, l’ex corteggiatrice ha mostrato un’immegine in cui i due sono insieme, poco dopo aver concluso il loro percorso in studio. La ragazza, poi, ha pubblicato anche un post all’interno del quale sono raggruppate una serie di foto che ritraggono i momenti più salienti di questo percorso.

La giovane ha voluto ringraziare tutti, specie Federico, per averle stravolto la vita. Lei non credeva che si sarebbe potuta innamorare cos’ì tanto di un ragazzo, pertanto, è assolutamente felice per come siano andate le cose. Carola, però, si è anche voluta scusare con Federico per tutte le volte che lo ha allontanato e che ha alzato un muro contro di lui solo per paura di farsi male. (Continua dopo il post)

Le prime impressioni di Federico

Ebbene, malgrado tutto, Federico ha sempre creduto in Carola, pertanto, ha deciso di sceglierla a Uomini e Donne e di uscire dal programma insieme. Attualmente, dunque, i due non potrebbero essere più felici di così. Oltre alla ragazza, però, anche Federico è tornato sui social ed ha mostrato i primi contenuti insieme alla sua nuova fidanzata. Anche lui ci ha tenuto a ringraziare tutti per l’opportunità ricevuta.

Adesso c’è addirittura chi ipotizza che la neo coppia possa prendere la drastica decisione di andare a convivere. Sarebbe davvero troppo presto pensare a questo, tuttavia, Carola in questi giorni sta traslocando in quanto lascia l’appartamento nel quale ha vissuto negli ultimi tre anni. Adesso è alla ricerca di una nuova casa, che sia proprio con Federico? Vedremo.