Sonny e Sara, lite in diretta, tradimenti e incompatibilità sul lavoro: cosa succede

Ieri sera, Sonny Di Meo e Sara Shaimi hanno deciso di fare una diretta su Instagram, ma hanno finito per avere una piccola lite. Come tutti i fan della coppia sapranno, i due si sono appena sposati. Lo scorso 5 marzo sono convolati a nozze dando luogo ad una cerimonia in Marocco.

Fino a questo momento, i due non avevano mai parlato apertamente con i loro fan di quello che li avesse spinti a sposarsi in maniera così repentina. Inoltre, non avevano mai raccontato i dettagli della proposta di matrimonio e tante altre cose. Per tale ragione, hanno deciso di fare una diretta per svelare tutto.

Sonny svela come ha fatto la proposta di matrimonio a Sara

Nel corso della diretta di ieri sera, Sonny e Sara hanno avuto una piccola lite. Nello specifico, i due ex volti di Uomini e Donne hanno esordito raccontando come sia avvenuta la proposta di matrimonio. Ebbene, Sonny ha spiegato di aver improvvisato il tutto durante un loro viaggio insieme. Ad un certo punto, infatti, si è inginocchiato e le ha dato un anello fatto di fiori, in quanto non aveva ancora acquistato quello vero. Successivamente, però, è arrivato anche quello.

Ad un certo punto della diretta, poi, i fan hanno cominciato a fare domande sui loro rispettivi lavori. Ebbene, questo è stato il pretesto per un piccolo screzio. Nello specifico, infatti, Sonny ha ammesso di aver cambiato lavoro, anche per venire in contro alle esigenze di Sara. Il suo obiettivo è quello di diventare autista privato. Attualmente sta studiando per intraprendere questa carriera.

La diretta sfocia in lite: ecco perché

Nel frattempo, però, sta svolgendo due lavori. La mattina fa il corriere, pertanto si sveglia alle 4 del mattino, mentre il pomeriggio lavora in un’agenzia immobiliare di un suo caro amico. Quando la domanda è stata fatta a Sara, però, lei e Sonny hanno avuto una piccola lite. La ragazza, infatti, ha detto di non voler rinunciare a nulla del suo lavoro. Lei fa la hostess di volo, pertanto, spesso è costretta a fare degli orari piuttosto sballati.

Inoltre, ha ricevuto anche una proposta per andare a lavorare a Roma e la ragazza è sembrata propensa ad accettare. Sonny si è infastidito e le ha detto di non fare la stupida, in quanto non potesse accettare una proposta del genere. Poi è saltato fuori anche il tema dei presunti tradimenti di Di Meo. Il ragazzo ha negato di aver mai tradito Sara. Questo pettegolezzo era stato diffuso proprio dall’ex tronista in quanto furiosa con lui.