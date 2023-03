Uomini e donne anticipazioni, rivoluzione al trovo over: chi va via e chi potrebbe tornare.

Continua senza ombra di dubbio il grande successo di Uomini e donne. Sono quasi 30 anni che il programma va in onda e Maria almeno fino ad oggi non ha mai temuto la concorrenza. Il suo successo è dato non solo dalle storie che raccontano i presenti ma possiamo dirlo con certezza anche da quel velo di trash che negli ultimi anni ha invaso il programma.

Sembrerebbe però che la conduttrice abbia intenzione di rivoluzionare il suo format, in particolare il Trono over. Non solo in merito ai meccanismi in cui avvengono le conoscenze tra dame e cavalieri ma incentivando per loro anche esterne. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Uomini e donne: Maria De Filippi pronta a rivoluzionare il cast del over?

Il clamoroso successo del trono over insieme a quello dei giovani si è rivelato una vera e prorpia carta vincente per Maria. I fan del programma si sono molto appassionati alle vicende sia dei ragazzi che degli over. Nonostante questo, però, sembra siano in arrivo cambiamenti. Nello specifico pare che il cast degli over verrà stravolto.

Come in molti sanno molti dei protagonisti che hanno preso parte a questa stagione o che già erano nel parterre sono stati mandati a casa. Basta pensare a Biagio, a Claudio Falghera, ad Alessandro Sposito, a Desdemona. In rete c’è già chi è convinto che i prossimi a dolver lasciare saranno Riccardo, Roberta ed Armando che ad oggi oltre a fare “caos” non concludono nulla.

Presto il ritorno di un’altra ex dama?

Stando ad alcuni rumors, sembra che dopo il grande ritorno di Aurora Tropea preso potrebbe arrivare al trono over un’altra discutissima dama. Si tratta di Barbara De Santi che anche lei ha lasciato il programma tempo fa.

Chi ha seguito Ued in passato sicuramente si ricorderà della nemica di Gemma, protagonista di tanti episodi ironici . A quanto pare, non solo lei, non è nemmeno esclusa una possibile partecipazione di Veronica Ursida. Insomma, due donne che di certo non lasciano indifferenti..