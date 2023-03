Belen Rodriguez sta male? Fan preoccupati: dopo assenza a Le Iene, arriva la la frase criptica (FOTO)

Belen Rodriguez sta preoccupando molto i suoi fan in questi giorni, in molti, infatti, si stanno chiedendo se la showgirl stia male. Martedì scorso, la conduttrice ha disertato al puntata de Le Iene ed è stata sostituita da Claudio Santamaria.

Quest’ultimo aveva annunciato che la donna non avrebbe preso parte allo show a causa di alcuni problemi di salute. A generare molto sgomento, però, è stata l’assenza social della diretta interessata. Ieri, però, la protagonista è tornata con dei contenuti che, tuttavia, non hanno fatto altro che sortire un effetto opposto.

Cosa è successo a Belen, sta male?

Dopo che Belen Rodriguez ha dato forfait martedì scorso a Le Iene, in molti stanno cominciando a chiedersi che cosa stia succedendo alla showgirl e se stia davvero male. Il fatto che la donna abbia deciso di allontanarsi dai social non ha fatto altro che acuire ancor di più i sospetti delle persone che erano già molto in ansia per lei. Come mai la showgirl, che di solito è molto attiva su Instagram, non ha commentato nulla della scorsa puntata de Le Iene e non è intervenuta neppure per motivare la sua assenza?

Questo è un fatto piuttosto strano, ma ancor più strana è anche un’altra faccenda. La Rodriguez, infatti, ha deciso di tornare sui social con un post dedicato ai suoi due figli. Nello specifico, si tratta di alcune immagini che riprendono Santiago e Luna Marì e poi un altro scatto in cui con loro è presente anche Belen. Quest’ultima, poi, ha aggiunto una didascalia piuttosto criptica.

Il post criptico della Rodriguez

Nel dettaglio, la donna ha detto che, per fortuna, la famiglia aiuta a superare tutto. Ma cosa dovrà superare Belen Rodriguez? Questo commento criptico, infatti, non ha fatto altro che acuire ancora di più i sospetti di coloro i quali credono che Belen stia male o, comunque, stia affrontando un momento molto particolare della sua vita. La ciliegina sulla torta, poi, è stata anche l’assenza di Stefano De Martino.

In tutti questi scatti inerenti la famiglia, infatti, non è mai presente il ballerino. Questo fatto ha spinto molti sostenitori della conduttrice a credere che, forse, in questo brutto periodo possa c’entrarci qualcosa anche il marito di Belen. Ma sarà davvero così? Per il momento la donna si sta limitando semplicemente a pubblicare post muti, in cui non si mostra mai in prima persona intenta a parlare con i suoi fan.