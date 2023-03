Antonella Fiordelisi ha un crollo dopo la puntata del GF Vip: “Vado dallo psicologo”

La puntata di ieri del GF Vip è stata davvero molto provante per Antonella Fiordelisi. Il fatto che, per la seconda volta di fila, sia entrata in studio e abbia scoperto di non essere lei la finalista, l’ha destabilizzata parecchio. Per tale ragione, nella notte ha avuto un crollo.

Dopo la messa in onda, infatti, la ragazza si è sfogata con alcuni compagni d’avventura ed ha detto di essere davvero stremata. Le sue condizioni psicologiche sono compromesse, pertanto, sente il bisogno di rivolgersi ad un esperto. Vediamo cosa ha rivelato.

Il crollo di Antonella dopo il GF Vip

Antonella Fiordelisi è apparsa davvero piuttosto provata dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip. La ragazza non è arrivata in finale, almeno non per adesso, e la cosa l’ha destabilizzata davvero tantissimo. Già in puntata si è mostrata molto triste e spenta e poi ha proseguito lo sfogo anche dopo la diretta. Parlando con Milena Miconi, infatti, la giovane ha detto di non stare affatto bene.

Questo, infatti, è l’ultimo reality show nel quale decide di cimentarsi. Adesso non vede l’ora di uscire da quella casa e di tornare dalla sua famiglia. Sente il bisogno di essere circondata da persone che le vogliono bene e che non la giudicano e attaccano continuamente. Inoltre, sente anche la necessità di mangiare tutto quello che vuole, senza lasciarsi condizionare da nessuno. Durante il suo sfogo, poi, ha fatto anche un’altra confessione.

La Fiordelisi prende una drastica decisione

Ad un certo punto, infatti, Antonella Fiordelisi ha detto che, fino a quando non uscirà dalla casa del GF Vip, andrà tutti i giorni dallo psicologo. Non si sente bene psicologicamente, quindi sente la necessità di farsi aiutare da qualcuno. Inoltre, l’influencer ha anche ammesso di essere un po’ delusa dal pubblico da casa. La ragazza credeva che, almeno, una tra lei e Nikita Pelizon sarebbe arrivata in finale durante la nomination di ieri sera.

Questo, però, non è avvenuto e ciò vuol dire che, evidentemente, a casa arrivano messaggi sbagliati. Se il pubblico ha deciso di mandare in finale una persona che ha occultato microfoni, sparlato di persone e fatto cose del tutto sbagliate, allora vuol dire che a casa non arriva quello che realmente accade nel programma. Intanto, anche i genitori di Antonella sono molto preoccupati per lei.