GF VIP, Stefano Fiordelisi al veleno su Orietta Berti per le critiche alla figlia: Cantante mediocre!

Ancora una volta Stefano Fiordelisi si è scagliato contro il programma e in questo caso ha tirato in ballo anche Orietta Berti.

Chi ha seguito la diretta del GF Vip sicuramente avrà notato il modo in cui la cantante per l’ennesima volta si è scagliata contro la concorrente. Critiche che non sono piaciute al padre della ragazza che poco fa si è scagliato duramente contro la cantante.

Stefano Fiordelisi al veleno contro Orietta dopo le parole dette alla figlia

Orietta ha colto l’occasione ieri sera per ricordare ad Antonella di cambiare alcuni suoi atteggiamenti. Nello specifico l’ha invitata a guadagnarsi la pagnotta, dato la grande possibilità che ha avuto in questi mesi. Quello che deve fare è farsi conoscere e non mettere zizzania con gli altri ragazzi della Casa. Parole durissime che sono subito arrivate alle orecchie di Stefano il quale si è sfogato duramente sui social.

Cara Orietta la dialettica non è di certo il forte, dopotutto sei una cantante ( discreta) ma ti invito a buttare il veleno che hai addosso a casa tua e non addosso a una ragazza che sicuramente è più educata di te. Dopo l’umiliazione all’artista, Stefano non si è limitato nel dire la sua anche sul programma e sulla scelta di Signorini di far entrare i nominati in studio.

L’appello del padre di Antonella ai fan

Stefano nel suo lungo sfogo ha continuato dicendo che invitare ogni volta Antonella in studio ormai è diventato pesante e ridicolo. D’altronde ha fatto notare che anche sua figlia inizia a sentire il peso di questa cosa. Il Signor Fiordelisi ha definito questo gioco crudele ormai non tollera più nessuno.

Infatti, prima di concludere ha invitato tutti i fan della ragazza nel caso in cui ci fosse un televoto flash per l’eliminazione a votarla perchè ad oggi la giovane schermitrice non sta più bene.