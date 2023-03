Il Paradiso delle signore spoiler 22 marzo: Ezio prende una decisione definitiva

Gli spoiler della puntata del 22 marzo del Paradiso delle signore rivelano che Ezio si troverà nella posizione di dover prendere una decisione drastica e definitiva sulla sua vita personale. Flora e Maria si scontreranno duramente.

La scelta della prima di passare alla concorrenza, infatti, verrà vista in malo modo da tutti. Intanto, Matilde starà molto male a causa del modo in cui è stata trattata da Adelaide. Suo marito si renderà conto della situazione. Vediamo tutto quello che succederà.

Scontri accesi al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 22 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Matilde sarà molto provata per la pesante discussione avuta con Adelaide. Quest’ultima l’ha cacciata dalla villa dopo aver scoperto del suo tradimento. Tancredi si renderà conto della situazione e non potrà ignorare quanto stia accadendo. In atelier, poi, ci sarà uno scontro di fuoco. Maria attaccherà pesantemente Flora.

La Puglisi non riuscirà a tollerare il fatto che la donna abbia deciso di passare alla concorrenza rendendosi protagonista di un tradimento così vile. Su di un altro versante, poi, vedremo che Vittorio chiederà alla sarta di organizzare tutto per il lancio della nuova collezione. Conti non ha intenzione di fermarsi e di piangersi addosso a causa di tutti gli avvenimenti che si sono verificati negli ultimi giorni.

Spoiler 22 marzo: la decisione di Ezio

In merito ad Irene, invece, la giovane continuerà ad essere molto sospettosa sul conto di Lamantia. L’incontro che quest’ultimo ha avuto con una donna misteriosa non la convincerà affatto. A tal riguardo, chiederà ad Alfredo delle spiegazioni. Quest’ultimo, però, riuscirà a placare la donna. Nello specifico, infatti, vedremo che Alfredo avrà una brillante idea per cercare di dissipare i dubbi della giovane. Riuscirà nel suo intento.

Nella puntata del 22 marzo del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che tra Ezio e Gloria ci sarà un risvolto. Colombo non può ignorare quello che è accaduto con la donna la sera prima. I due sono stati insieme e si amano, pertanto, sarà necessario arrivare a prendere una decisione alquanto definitiva. A tal riguardo, dunque, vedremo che Ezio farà una scelta molto importante che riguarda Veronica e Gemma. Che cosa avrà in mente, considerando che questo è un periodo molto delicato per le due donne a causa della gravidanza della ragazza? Vedremo.