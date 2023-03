Uomini e Donne, vi ricordate di Catia Franchi? Svelato il motivo della sua sparizione nel parterre

Chi ha seguito il trono over la scorsa edizione sicuramente ricorderà Catia Franchi. Per chi non lo sapesse, l’ex dama è la sorella della nota stilista Elisabbetta Franchi . A differenza della sorella, Catia è una grande amante dello sport.

In particolare ama andare in bicicletta ed è un’appassionata maratoneta. Ma che fine ha fatto Catia dopo la partecipazione a Uomini e Donne? E perchè è sparita dal trono over?

Uomini e donne: il percorso di Catia Franchi

Catia ha fatto il suo ingresso nel programma di Maria de Filippi a pochi mesi dalla sua fine, uscendo con Biagio di Maro. L’uomo però l’ha alquanto delusa, avendo scelto come luogo del primo appuntamento una pizzeria al taglio. Piccata la reazione di Biagio, che non ha digerito la brutta reazione della donna alla sua proposta di cenare con lui in una pizzeria durante il loro primo appuntamento. A difendere l’uomo ci ha pensato Armando Incarnato, che ha giudicato la Franchi ‘poco umile’. Ma cosa è successo dopo?

Perchè la dama è sparita dal trono over?

Catia ha continuato a partecipare per poche puntate per poi sparire. Stando ad alcuni rumors l’ex dama ad oggi è assente nel parterre perchè non confermata dalla redazione. Al momento starebbe continuando a lavorare per l’azienda di moda della sorella.

Con Elisabetta, infatti, Catia ha un rapporto bellissimo, cresciuto attraverso gli anni anche grazie alla collaborazione professionale. Non tutti sanno, inoltre, che Catia ama passare molto tempo in compagnia dei due amati figli: Noemi (che come lei lavora nell’azienda di moda della zia) e Milos Michelini.

La Franchi non ama parlare della sua privata, ma di recente ha ammesso di aver lottato a lungo contro un tumore. Al momento non si sa se nella prossima stagione potrebbe ritornare come ad esempio ha fatto Aurora. Al momento non ci resta altro che sperare