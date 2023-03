Carlotta Mantovan, dopo la morte di Fabrizio Frizzi cosa fa oggi? Ha un nuovo amore?

Impossibile non ricordare l’amatissimo conduttore Fabrizio Frizzi. Il noto presentatore ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di tutti, ma particolarmente in quella della sua compagna Carlotta Mantovan e sua figlia Stella.

Un legame il loro che va oltre confini, motivo per cui spesso la giornaliste rivela di sentirlo e vederlo ancora. Che sia una stella o un fiore o semplicemente un arcobaleno, Carlotta sente sempre l’ha presenza del suo amore vicino. Ma cosa fa oggi la vedova di Frizzi? E riuscita ad andare avanti e a trovare un nuovo compagno?

La nuova vita di Carlotta Mantovan dopo Fabrizio Frizzi

Nel 2014 Fabrizio e Carlotta sono diventati marito e moglie; un anno prima dal loro amore è nata Stella. Purtroppo la loro felicità ha avuto vita breve e nel 2018 il conduttore si è spento dopo una malattia durata alcuni mesi. Tutti lo piangono, tutti coloro che lo hanno conosciuto e vissuto in qualche modo. Ma oggi Carlotta sembra essere tornata a sorridere, prendendo in mano la sua vita.

A distanza di quasi 5 anni dalla sua scomparsa, oggi la Mantovan ha deciso di stravolgere la sua vita. Insieme a sua figlia ha lasciato l’Italia e si è trasferita in Francia. Qui le due vivono in un paesino della provenza, in una località tranquilla e serena. Questo le ha portato a lasciare anche il mondo dello spettacolo, infatti, per diversi anni è stata alla guida di Tutta salute.

Nessun amore dopo Frizzi: nella sua vita solo Stella

In una lunga intervista al Corriere ha confessato che tale decisione non è stata facile da prendere e ovviamente non è stata presa dalla sera alla mattina. Oggi la sua vita è completamente dedicata a sua figlia, che è il suo unico amore.

Entrambe si dedicano a diverse passioni, dalla musica fino alla cura degli animali. Da Fabrizio hanno ereditato la passione per i cavalli. Oggi sto bene e sono pronta a tornare, questo cammino mi ha fortificata. “