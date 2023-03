Oroscopo 21 marzo 2023: Vergine rancorosi, Pesci poco dinamici

Le previsioni dell’oroscopo del 21 marzo invitano i Gemelli ad aprirsi un po’ di più. I Sagittario, invece, devono tirare un po’ le somme, specie in amore

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata molto interessante sul fronte dei nuovi incontri. Sia in amore sia nel lavoro è importante creare sempre dei nuovi agganci, in modo da avere più opportunità da sfruttare al momento giusto.

Toro. La paura di essere fraintesi non deve impedirvi di dire quello che pensate. Cercate di inseguire sempre i vostri obiettivi e non focalizzatevi troppo su quello che dicono gli altri, ma andate avanti per la vostra strada.

Gemelli. In questo periodo potete contare sull’appoggio di una persona cara per cercare di riuscire ad emergere. L’Oroscopo del 21 marzo vi vinta a non chiudervi in voi stessi, anzi, aprirvi potrebbe aiutarvi di parecchio.

Cancro. Non perdete tempo in cose futili o nell’applicarvi su questioni di poco conto. Investite, piuttosto il vostro tempo nel fare cose produttive e che siano in grado di darvi lustro e soddisfazione.

Leone. Buon momento per allargare i vostri orizzonti. Dal punto di vista professionale sono in arrivo delle novità e, perché no, anche delle sorprese. La cosa importante è non perdere mai di vista i vostri bisogni e affetti.

Vergine. Cercate di serbare meno rancore. Tutti possono commettere degli errori, quindi dovete cercare di lasciarvi scivolare un po’ di più le cose addosso. In ambito professionale siete attenti e meticolosi.

Previsioni 21 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siate troppo severi con voi stessi. A tutti può capitare di fare degli errori, quindi, cercate di essere cauti. Nel lavoro è importante avere un atteggiamento equilibrato, specie dinanzi i problemi e le discussioni.

Scorpione. Oggi vi sentite un po’ fiacchi. Specie la mattinata potrebbe cominciare un po’ a rilento. Verso il pomeriggio, però, ci sarà una bella ripresa, quindi, cercate di darvi da fare per rimettervi in carreggiata.

Sagittario. In amore è tempo di tirare le somme. Se siete vincolati ad una situazione che vi sta generando del malcontento, allora è il caso di fermarsi un attimo e di capire quale sia la giusta direzione da prendere.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 21 marzo denotano una certa impazienza, specie dal punto di vista professionale. Ricordate, però, che i migliori risultati si ottengono con il sudore della fronte, quindi, continuate a lottare.

Acquario. Nella vita è importante saper utilizzare delle vie di mezzo. Di solito tendete ad essere molto drastici, per cui vedete le cose o bianco o nero. Cercate di rendervi un po’ più flessibili.

Pesci. Non siete molto dinamici in questo periodo e questo potrebbe incidere negativamente sul vostro rendimento professionale. Cercate di tenere sempre separate la sfera lavorativa da quella privata.