Antonella Fiordelisi protesta contro il GF Vip: banna lo studio e rifiuta la finale (VIDEO)

Antonella Fiordelisi sta vivendo un momento davvero molto difficile nella casa del GF Vip. Dopo essersi sfogata stanotte subito dopo la puntata, la ragazza questa mattina ha avuto un nuovo sfogo.

Sempre parlando con Milena Miconi, la quale è una delle poche persone che le sta vicino in questo periodo, l’influencer ha deciso di mettersi in protesta contro il programma prendendo delle decisioni molto drastiche. Vediamo cosa ha dichiarato.

Antonella fa una protesta contro il GF Vip: non più in studio

Antonella Fiordelisi era convinta di arrivare in finale al GF Vip, per questo sta avendo dei crolli nervosi in questi giorni. In effetti, il trionfo di Micol Incorvaia su lei e Nikita Pelizon ha lasciato tutti di stucco. Ad ogni modo, la ragazza ha ammesso di non farcela più, pertanto, ha deciso di avviare una protesta contro il programma. Durante lo sfogo di questa mattina, infatti, Antonella ha detto che non andrà più in studio per scoprire l’esito di un televoto.

Ogni qualvolta che ci va, infatti è costretta a sorbirsi gli attacchi velenosi di Orietta Berti e, come accaduto nella messa in onda di ieri, anche del pubblico in studio. Proprio per tale motivo, la ragazza ha chiesto agli autori del programma di non fare più in modo che venga ospitata in studio per ricevere questo tipo di trattamento, ma non è tutto, la protesta della giovane è proseguita anche con un’altra richiesta.

La Fiordelisi rinuncia alla finale?

In particolar modo, Antonella Fiordelisi ha detto che non vuole neppure arrivare alla finale del GF Vip. Ad oggi, infatti, sta troppo male per riuscire ad andare avanti, quindi quasi si augura di essere eliminata. In effetti questa è anche la richiesta avanzata dai genitori dell’influencer.. Il papà e la mamma di Antonella, infatti, hanno esortato i fan a non votare affinché la protagonista vada in finale poiché per la sua salute è meglio se esce.

Insomma, a quanto pare, sembra proprio che la Fiordelisi non ce la faccia più. Dopo essersi lasciata andare a questo nuovo sfogo, con tanto di lacrime annesse, la protagonista ha ricevuto un aereo riferito ai Donnalisi. Contrariamente a quanto era solita fare in passato, infatti, la ragazza ha ringraziato in maniera molto mite gli autori di questa sorpresa, ma non è sembrata molto entusiasta.