GF Vip, la mamma di Antonella Fiordelisi scrive una lettera a Pier Silvio Berlusconi (FOTO)

A seguito di quanto accaduto nel corso della puntata di ieri del GF Vip, la mamma di Antonella Fiordelisi ha deciso di scrivere una lettera a Pier Silvio Berlusconi. La donna ha esordito dicendo di essere semplicemente una madre preoccupata per la salute psicofisica di sua figlia.

In seguito, poi, ha ripercorso un po’ le tappe dell’esperienza della ragazza all’interno del programma, focalizzandosi soprattutto sui momenti in cui la giovane sarebbe stata insultata, umiliata e mancata di rispetto. Vediamo, dunque, tutto quello che ha detto.

La lettera della mamma di Antonella a Pier Silvio Berlusconi

La mamma di Antonella Fiordelisi ha deciso di scrivere una lunga lettera a Pier Silvio Berlusconi. La donna si è detta estremamente preoccupata per sua figlia, in quanto è da ieri sera che è in lacrime disperata per tutti gli attacchi che ha ricevuto. Quello che Orietta Berti le ha detto in puntata è stato, a suo avviso, davvero eccessivo. L’opinionista non aveva alcun diritto di rivolgersi alla giovane in questo modo dicendo cose di cui, peraltro, dovrà risponderne nelle sedi opportune.

Con questa frase, quindi, la signora Milva ha fatto intendere di aver avviato dei procedimenti legali contro la cantante. In seguito, poi, la donna ha ammesso di aver reputato scandaloso anche il modo in cui Alfonso Signorini ha gestito tutto. Il conduttore, invece di mettere al suo posto l’opinionista invitandola ad essere più pacata, non ha fatto altro che sorridere e prendere in giro Antonella.

L’appello per far uscire la Fiordelisi: ecco perché non può farlo di sua volontà

Questo atteggiamento, secondo il punto di vista della mamma di Antonella Fiordelisi, è assolutamente deleterio per l’immagine del programma ma, soprattutto, per sua figlia. Nella lunga lettera scritta a Pier Silvio Berlusconi., la signora ha anche spiegato di aver avviato una campagna mediatica volta a far uscire dal programma Antonella. Quest’ultima, in una scorsa puntata, è stata invitata da Alfonso a lasciare la trasmissione in maniera volontaria se si sente bullizzata e se sta male.

Milva, però, ha spiegato che, nel caso in cui la giovane uscisse dal programma di sua volontà, dovrebbe pagare una penale molto salta, rendendo vano il suo “sacrificio”. Per tale ragione, l’unico modo per “liberarla” è quello di farla uscire dalla casa mediante un normale televoto. Accadrà davvero questo lunedì prossimo? Non resta che attendere per scoprirlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)