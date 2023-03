Uomini e donne, Alice Barisciani spiazza tutti: “lascio l’Italia, voglio curarmi”

L’ex corteggiatrice si svela in una lunga intervista dopo la scelta di Federico Nicotera e rivela la sua importante decisione

Dopo la scelta di Federico Nicotera che ha preferito concludere il suo percorso a Uomini e donne con Carola, Alice sembra aver preso una drastica decisione.

In una nuova intervista, l’ex corteggiatrice ha fatto sapere che per lei ci sono ancora dei momenti no ma sono meno di quello che immaginava. I giorni più complicati sono stati quelli prima della scelta in quanto ad un certo punto ha capito realmente di non essere lei la preferita dal tronista.

Alice Barisciani ancora distrutta per la non scelta di Federico

Alice ha fatto sapere che al momento sta prendendo tutto con filosofia. Aveva capito già diversi giorni prima che non sarebbe stata lei la scelta di Federico. Nonostante questo però ci ha sperato fino all’ultimo secondo che potesse andare via con lui dallo studio di uomini e donne. La ragazza ha dichiarato di essersi innamorata di Nicotera ma piano piano sta riuscendo a superare questa delusione.

La Barisciani ha fatto sapere di aver rimosso le storie dove era taggata con Nicotera, anche se non è stato semplice ha dovuto farlo. Adesso è giusto che si viva la sua storia con Carola, ha concluso. La 26enne ha svelato anche il momento esatto in cui ha capito che Federico non l’avrebbe scelta. E’ stato quando ha avuto il confronto in studio con Carola, i suoi occhi parlavano da soli.

Uomini e donne, Alice spiazza rivelando la sua decisione

Prima di concludere questa intervista, Alice ha spiazzato tutti con una rivelazione. Una svolta importante che riguarda la sua vita.. L’ex corteggiatrice ha fatto sapere di voler ripartire da se stessa, lasciando l’Italia per curarsi.

“Sono uscita dal programma con una grandissima voglia di viaggiare e spero di riuscire a realizzare il mio sogno nel cassetto, che è quello di andare in Africa per fare un safari da sola. Voglio chiarirmi le idee su tutto e tornare in Italia ancora più carica di prima, pronta a raggiungere tutti gli obiettivi che ho. Voglio curarmi e andare avanti”