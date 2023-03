E’ bufera su Amici 22 – verso il serale: lo Speciale delude, tutti contro Maria De Filippi

Come ormai è noto a tutti la programmazione di Canale 5 del 17 marzo 2023 è stata cambiata: al posto di Uomini e Donne è andato in onda lo speciale di Amici 22 Verso il Serale.

I telespettatori si aspettavano di assistere a una puntata unica e inedita, con novità riguardanti i protagonisti di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Ciò è quanto accaduto solo nei primi minuti di questa puntata, infatti poco dopo sui social si è scatenata una vera bufera.

Tutti contro lo Speciale di Amici andato on onda oggi: cosa è successo

Appena terminati i pochi minuti dove riportavano la novità ad Amici, ecco che in tanti si sono scatenati sui social criticando questa scelta di Maria De Filippi. Molti infatti hanno lamentano che la produzione avrebbe potuto sfruttare questa opportunità per rivelare momenti speciali legati al Serale.

Ma assistendo ai vari daytime andati già in onda nei giorni scorsi e che quindi rappresenta delle repliche, nessuno si spiega il motivo di questo cambio di programmazione. “Non era meglio mandare in onda Uomini e donne? Al posto di vedere cose che già abbiamo visto? Hanno tuonato gli utenti.

Cosa è successo nel corso della puntata

Dopo un lungo abbraccio tra i ragazzi che sono rimasti in gare per il Serale, tutti gli allievi sono stati invitati in studio, dove si sono seduti a terra uno vicino all’altro. E qui è stato impossibile per loro trattenere le lacrime. La produzione ha preparato per loro un con tutti i momenti vissuti dall’inizio del loro ingresso fino ad oggi..

Per la prima volta nella storia del programma, un allievo ha avuto la possibilità di tornare a far parte della Scuola dopo un’eliminazione. Alla fine la clip si è conclusa con un messaggio da parte della padrona di Casa. “Siete caduti, vi siete rialzati, ma di sicuro non vi siete arresi”, si legge. Alla fine, ecco il messaggio che raccoglie l’applauso di tutti: “Voltatevi e vedete quanta strada avete già fatto, siete stati bravi tutti, in bocca al lupo”.