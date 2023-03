Bufera al GF Vip, autori cacciati e grandi rivoluzioni nel programma: ecco che succede

Dietro le quinte del GF Vip pare sia in atto una vera bufera, si vocifera, infatti, che alcuni autori saranno cacciati dalla trasmissione. Il malcontento di Pier Silvio Berlusconi è alle stelle e cresce sempre di più nel corso dell’edizione attualmente in corso.

A dare delle informazioni alquanto incresciose in merito a quanto starebbe accadendo dietro le quinte del programma è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Ecco perché alcuni autori potrebbero essere cacciati dal GF Vip

Alessandro Rosica ha aperto la box delle domande su Instagram ed ha risposto ad un po’ di curiosità dei suoi fan. Tra le varie domande, ce ne sono state molte riferite all’edizione di quest’anno del GF Vip. Nello specifico, in molti si sarebbero chiesti come fosse possibile che, malgrado il malcontento di Pier Silvio Berlusconi verso il programma, Alfonso Signorini sia stato confermato anche per la prossima edizione.

Ebbene, a tal riguardo, Rosica ha detto che, lì in mezzo, Signorini sarebbe proprio il più pulito. Berlusconi junior, infatti, ce l’avrebbe principalmente con lo staff del reality show, che di volta in volta prepara il contenuto delle puntate. Alfonso non è altro che un “portavoce”, quindi non ha colpe a riguardo. Proprio per tale ragione, ad essere cacciati dal GF Vip dal prossimo anno pare saranno proprio degli autori.

La reazione dello staff del reality show alla lettera della mamma di Antonella

Tutto il reality show subirà delle importanti variazioni, a partire dal linguaggio, dagli atteggiamenti e dai contenuti. I concorrenti, infatti, saranno tenuti ad osservare un regolamento molto più rigido. Inoltre, è da capire anche fin quando sia giusta la decisione di dare luogo a delle edizioni così lunghe, che portano i concorrenti ad esasperarsi ed esasperare anche i loro comportamenti.

Inoltre, pare che tra gli autori del GF Vip ci sia anche molta tensione a seguito della lettera scritta dalla mamma di Antonella Fiordelisi a Pier Silvio Berlusconi. Il comportamento che stanno assumendo i genitori della ragazza, infatti, hanno lasciato di stucco lo staff del programma. Infine, pare che con il loro comportamento, i due non stiano facendo altro che compromettere la carriera professionale della ragazza. Almeno per quanto riguarda la sfera televisiva, infatti, sembra che le saranno messi diversi paletti e bastoni tra le ruote a causa dei polveroni che stanno innalzando.