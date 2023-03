Daniele Dal Moro squalificato dal Grande Fratello Vip: “ha messo le mani addosso ad Oriana” ecco il VIDEO

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal “Grande Fratello Vip“. Il sito ufficiale del GF Vip ha dato poco fa la notizia che il vippone è stato squalificato dal gioco “dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane”.

Come mai questa drastica decisione? Il Grande Fratello ha poi continuato: “ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”. Ma cosa è successo?

Daniele Dal Moro squalificato dal GFVIP

Sembra che Daniele ieri sera si è reso protagonista di un fatto gravissimo che ha costretto gli autori ad allontanarlo dalla Casa. Alcune scene hanno fatto infuriare il web e di conseguenza è arrivata la squalifica.

Nello specifico Daniele ed Oriana Marzoli si stavano stuzzicando in cucina quando, ad un certo punto, l’imprenditore si è avventato con veemenza contro la la ragazza provando a toglierle il trucco. Nonostante stessero scherzando, la scena è parsa a molti alquanto aggressiva, anche alla stessa Oriana, che si è mostrata molto infastidita dall”attacco’. Ecco il Video

Da li è scattata un a vera e propria protesta sul web tanto da portare alla sua squalifica. Ovviamente l’episodio è stato solo l’ennesima goccia che ha fatto traboccare il vaso dato che l’ex tronista era stato già avvisato dalla regia diversi giorni fa. D’altronde anche Pier Silvio Berlusconi era intervenuto, dando nuove regole ai ragazzi, che purtroppo ancora una volta sono sta violate

Perchè la produzione non ha aspettato la puntata di lunedì

Sempre secondo alcune indiscrezioni sembra che la produzione del GF Vip ha deciso di non aspettare la diretta di lunedì 20 marzo per farlo uscire dalla Casa diversamente da come è successo don Donnamaria. Entrato in confessionale, perchè chiamato, il giovane non ha fatto più ritorno nella Casa.

Allo stesso modo, gli autori hanno chiamato prima i concorrenti maschi e poi le vippone donne per dare loro la notizia. Sembra che in questi istanti Oriana lo cerchi disperatamente. Ha chiesto più volte di voler parlare con lui