Daniele Dal Moro non ci sta alla squalifica e rompe il silenzio: la bordata a Signorini

Dopo la squalifica al GF Vip, Daniele Dal Moro è tornato sui social mandando un messaggio forte e chiaro sia ai fan ma anche alla produzione del GF Vip.

A quanto pare il giovane ex tronista non ha gradito affatto il suo allontanamento dalla Casa e si è sfogato duramente in una Ig stories. La notizia è stata un fulmine a ciel sereno, soprattutto perché l’ex vippone è stato fatto ‘sparire‘ improvvisamente dal confessionale, senza neanche aspettare la puntata di lunedì 20 marzo per salutarlo e tanto meno senza salutare i suoi amici. Ma cosa è successo?

Il duro sfogo di Daniele Dal Moro dopo la squalifica al GF Vip

Nella storia il 32enne ha condiviso una sua fotografia con scritto “Dopo ve racconto du cosette… grazie a tutti”. Questa frase aveva già portato alla nascita di molte domande. Inoltre, poco dopo, Daniele ha pubblicato il suo primo post dopo sei lunghi mesi scrivendo delle parole molto strane.

Daniele ha scritto di avere tante cose da dire ma tra qualche giorno troverà il tempo per farlo. Inoltre, Dal Moro ha ringraziato anche a tutti i fan che fino ad oggi lo hanno sostenuto sia in questo percorso che in quello fatto 4 anni fa. Ma quello che di più ha lasciato perplessi la sua bordata per l’eliminazione:

“Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale. La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato.. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente.

Il pensiero degli utenti sulla squalifica di Daniele

Insomma a poche ore dall’uscita del giovane ex tronista dalla Casa del GF Vip già sono volate le prime bordate.

Daniele DalMoro a quanto pare non ha accettato la sua squalifica dal programma insinuando che le regole non sono state uguali per tutti. Un pensiero tra l’altro condiviso da molti utenti dato che in più di un’occasione è stato violato severamente il regolamento senza fare nulla. Adesso perchè a poche settimane dalla finale squalificare un concorrente come Dal Moro? Questa è la domanda che tutti si pongono